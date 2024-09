Si torna in campo con la Superbike per il SBK Cremona 2024, una gara attesissima che potrete seguire direttamente in televisione. Prima di svelarvi come fare per seguire ciò che accadrà in pista andiamo a regalarvi qualche informazione in più. La Gara-1 di oggi ci ha regalato questo risultato: Petrucci (Barni Spark Racing Team) 1’29.594 … Leggi tutto