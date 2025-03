Renault sorprende tutti: concede di usare l’innovativa tecnologia gratuitamente

La Renault lascia tutti senza parole e lo fa con una tecnologia da sogno che ora tutti possono avere senza problemi.

Si migliora sempre di più il settore delle auto, con la Renault che è tra i colossi che negli anni ha dimostrato di potersi mettere in luce come pochi altri nella storia. Il colosso transalpino ha dimostrato di potersi imporre con una serie di migliorie tecnologiche di altissimo livello, sfruttando potenza del motore e allo stesso tempo un’innata abilità nella gestione del consumi.

Proprio quello dei consumi ridotti è uno degli aspetti che ha dato modo alla Renault di diventare una delle aziende maggiormente apprezzate a livello mondiale, anche per quanto riguarda le corse. Pochi sanno infatti come i trionfi di Sebastian Vettel in Red Bull, allora motorizzata Renault, arrivarono soprattutto per il fatto che il tedesco aveva modo di spingere al massimo sull’acceleratore, in quanto la sua monoposto consumava meno rispetto alle altre che dovevano dunque gestire.

Intanto però la Renault ha capito come non sia determinante puntare solo sul motore, ma per poter continuare a essere leader nel settore delle automobili, diventa necessario trovare delle novità da un punto di vista tecnologico. Indubbiamente la sicurezza è un punto cardine, con la casa francese che ora ha modo di imporsi con un nuovo brevetto rivoluzionario.

Renault Fireman Access: ora lo vogliono tutti

Quando si parla di auto elettriche, capita alle volte di sentire chi teme che possano capitare degli incendi. Per questo motivo diventa essenziale per le grandi case trovare una soluzione per poter migliorare questa situazione, con al Renault che ha brevettato il sistema Fireman Access, il che permette di risolvere un annoso problema.

Per anni non è stato semplice gestire un incendio di un’auto elettrica, ma con il Fireman Access, i Vigili del Fuoco avranno la possibilità di mettere le mani sulla batteria, in modo tale da poter evitare qualsiasi problema. Il tutto è stato reso possibile dal fatto che è stata inserito un disco adesivo sull’apertura della batteria.

Il problema dunque può essere risolto semplicemente rimuovendo questo disco con un getto d’acqua tramite il loro tubo. In questo modo, l’acqua ha modo di entrare facilmente nelle celle della batterie, in modo tale da impedire che possa essere una fuga termica. Una grande novità da parte di Renault, con questo sistema che permetterà anche di vedere con maggiore fiducia le auto elettriche, il che comporterà un aumento delle vendite.