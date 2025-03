I robot conquistano le fabbriche: posti di lavoro a rischio, è già realtà

Novità pazzesche stanno giungendo nel mondo del lavoro, con i robot che ormai stanno per diventare una realtà.

Da ormai diversi anni si sta assistendo alla nascita di un nuovo mondo, ormai sempre più tecnologico e informatizzato. Per anni si è parlato del rischio di eccedere con questo aspetto, anche se molti non hanno mai dato troppo peso a ciò, considerando il tutto quasi solo come una paura del cambiamento.

Sono diverse ormai le aziende che hanno deciso di aggiungere anche dei robot in fabbrica, con questi che hanno così il compito di dare una mano ai lavoratori. Per qualcuno però il rischio di perdere il senso della misura è elevatissimo, in quanto una macchina potrebbe a quel punto rimpiazzare in tutto e per tutto una persona.

Si deve tenere in considerazione però il discorso legato ai costi, con l’uso dei robot che in un primo tempo può sembrare meno costoso rispetto a uno stipendio mensile continuo, ma è davvero così? Prima di tutto l’ammortizzamento del costo di un robot in grado di lavorare come una persona non è di certo rapido e inoltre si deve tenere in considerazione come comunque serviranno tecnici specializzati per le riparazioni, che non saranno gratuite. Avvicinarli però ai lavoratori può essere d’aiuto, come lo si vede con Atlas.

Boston Dynamics rivoluziona il settore: arrivano i robot

Negli USA si sa che vi è sempre stata una grande attenzione per quanto riguarda il settore tecnologico, con i robot che sono visti come una soluzione da non disdegnare per il futuro. La Boston Dynamics ha trovato il modo di dare forma a un pazzesco robot umanoide, con questi che è in grado non solo di muoversi come una persone, ma anche di trasportare e posizionare oggetti in modo del tutto autonomo, a prescindere dunque dai segnali.

Il robot in questione prende il nome di Atlas 2.0, con questi esemplari che sono già stati utilizzati all’interno di fabbriche di auto e in magazzini. Il ruolo dei robot sarà quello di garantire la corretta disposizione dei pezzi e fare sì che i vari modelli di allestimento abbiano la medesima linea.

Per questo motivo i robot possono diventare un’eccellente soluzione nel mondo dei motori, anche se sarà importante creare una soluzione che possa dare ancora da lavorare alle famiglie e agli operai. Queste sono delle figure che non spariranno, ma avranno un solido aiuto al proprio fianco.