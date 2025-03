Rc auto, allarme in Italia: prezzi da record, sono saliti a dismisura

Il prezzo delle assicurazioni in Italia è fuori controllo da diverso tempo e ora si deve trovare una soluzione il prima possibile.

Il costo delle automobili in Italia ormai sta diventando insostenibile per gran parte delle famiglie, tanto è vero che il Codacons stesso sta attuando una serie di controlli sempre più rigidi per capire le motivazioni di questi aumenti. Non sempre si può riversare il tutto sul discorso legato all’inflazione, con questa che indubbiamente ha avuto delle conseguenze importanti, ma forse non è solo lei la causa.

L’assicurazione dell’auto inoltre non è una spesa che può essere decisa o meno, ma si tratta di un qualcosa di obbligatorio. Girare senza una corretta copertura polizza assicurativa rischia di comportare delle multe davvero molto salate, con queste che vanno da un minimo di 866 a un massimo di 3464 Euro.

Dunque è bene fare in modo che tutto sia sempre in perfetta regola, con l’assicurazione delle auto he può sicuramente essere modellato dall’utente nel modo più idoneo possibile alle proprie esigenze. Questo però non permette di abbattere i costi come molti vorrebbero ed ecco dunque come i dati dal 2021 a oggi siano diventati sempre meno confortanti.

Assicurazione auto: dal 2021 i prezzi sono folli

Per diversi anni, dopo la drammatica crisi economica che vi era stata tra la fine del primo decennio del nuovo Millennio e gli anni ’10, le assicurazioni in Italia avevano iniziato a calare sempre di più. Da dopo il Covid la situazione è però decisamente sfuggita di mano, con i costi che ormai non sono più sostenibili per la maggior parte delle persone.

Lo si capisce anche da dati che sono riportati dall’IVASS, con la tariffa media che è aumenta del 12,6% da gennaio 2021 a luglio 2024, passando così a un valore medio di 416 Euro. Inoltre la situazione si fa ancora più complicata in certe zone, con il Sud che ha visto questo prezzo aumentare ancora di più, con province come quelle di Napoli, Caserta e Foggia che sono tra quelle che hanno dovuto stringere maggiormente i denti per il rincaro delle assicurazioni.

Non dimentichiamo poi come ci siano stati dei rincari pesanti anche in base alla classe di appartenenza, con gli under 25 che hanno visto un aumento del 23,4%. Un durissimo colpo, soprattutto considerando come da gennaio 2014 a dicembre 2020 vi era stato un abbattimento del costo dell’RC Auto del 29,7%, ma ora il problema torna a far paura sempre di più.