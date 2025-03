BMW non si smentisce: questi scooter hanno super dotazioni, anche il prezzo è da sogno

La BMW si inserisce di prepotenza anche nel settore degli scooter e lo fa con un modello ricchissimo di dotazioni di ultimo livello.

Non ci sono dubbi sul fatto che la BMW abbia dimostrato in questi ultimi anni di poter diventare uno dei principali punti di riferimento a livello mondiale anche per le due ruote. La casa bavarese ha saputo mettersi in luce con una serie di moto di primissimo piano e inoltre non si deve di certo dimenticare il fatto di come abbia conquistato il titolo mondiale in Superbike.

Un trionfo che entra di diritto nella storia dell’Elica, con Toprak Razgatlioglu che sarà così per sempre un mito assoluto in Germania. Il turco ha dimostrato come la BMW potesse diventare imprendibile, con le sue prestazioni che forse quest’anno non basteranno per poter contrastare la Ducati.

La casa di Borgo Panigale ha dominato il primo weekend in Australia, con Nicolò Buelga che non vuole di certo rimanere a guardare in questo Mondiale. Intanto la BMW allarga sempre di più i propri orizzonti e lo fa producendo non solo delle eccezionali moto, ma puntando anche su scooter molto prestazionali.

BMW C400 GT: lo scooter perfetto

Anche per quanto riguarda gli scooter, non vi è dubbio alcuno sul fatto che la BMW abbia trovato il modo di alzare ulteriormente l’asticella e ciò lo si può facilmente notare con il caso della C400 GT. Siamo di fronte a un modello che si presenta con una lunghezza da 221 cm, una larghezza da 84 cm e un’altezza da 212 kg.

Il motore che monta al proprio interno è un monocilindrico da 350 di cilindrata e che eroga un massimo di 34 cavalli. Bene anche i consumi, considerando come questi si stanzino su di una media di 28,5 litri ogni 100 km. Non mancano anche le innovazioni da un punto di vista tecnologico, il C400 GT abbia modo di vantare la presenza di una sistema ABS Pro e di una Dynamic Brake Control, senza dimenticare anche il controllo dinamico di trazione.

Interessante anche la scelta di adottare un display da 10,25 pollici, un vero e proprio gigante per la categoria. Lo scooter in questione risulta essere l’ideale per ogni evenienza, tanto è vero che con la sua possenza ha modo di essere facilmente usato anche sulle strade più sterrate, con la BMW C 400 GT che ha un prezzo di partenza che è di 8990 Euro.