Avete mai visto la BMW più americana di sempre? La sua storia ha dell’incredibile

La BMW ha dato luce a diversi modelli eccezionali, ma pochi conoscono la storia del modello più americano di sempre.

Ci sono ben pochi dubbi sul fatto che la BMW sia una delle più grandi aziende della storia dell’automobilismo, con il suo nome che è divenuto celebre nel corso degli anni per la capacità di abbinare prestazioni in strada e un’eleganza eccezionale. Anche per quanto concerne il discorso legato alla sicurezza non manca davvero nulla ai bolidi di Monaco di Baviera, il che garantisce un grande apprezzamento da parte dei clienti.

Si sa che uno dei mercati automobilistici più importanti per tutte le aziende è quello statunitense, con questa nazione che è il punto di riferimento di fatto in ogni settore industriale della vita di tutti i giorni. Per questo motivo anche la BMW non poteva di certo dimenticare di dare forma a una serie di modelli che fossero specifici proprio per questa realtà.

I pick-up sono le auto statunitensi per eccellenza, con queste vetture che in Europa sono considerate prettamente commerciali, essendo usate quasi solo da aziende. Negli USA però sono ben più popolari anche tra i cittadini privati, motivo per il quale in casa BMW era nato in passato un concept davvero incredibile che aveva un ruolo davvero particolare.

BMW M3 Pick-up: il concept degli anni ’80

Sono diversi quei modelli che sono nati come concept e sono rimasti comunque nell’immaginario collettivo. Lo si evince dalla M3 Pick-up, con questa variante che non è mai stata progettata come modello di serie e oltre alla sua presentazione non ha mai avuto modo di essere lanciata sul mercato internazionale.

La base di partenza di questo pick-up è quello della BMW Serie 3 E30 a due porte, con la modifica più evidente che è per la parte posteriore. Addio al divano a tre posti e benvenuto al vano che si può utilizzare come carico, con questo che è completamente rivestito in alluminio. Interessante anche la scelta del motore, considerando come questo pick-up M3 abbia un un 4 cilindri da 2000 di cilindrata e con erogazione da 192 cavalli.

In realtà non si è mai trattato di un progetto legato a un possibile lancio sul mercato, ma secondo gli ingegneri poteva essere un ottimo mezzo per caricare le varie componenti dalla fabbrica alla sede della sezione sportiva. Un progetto particolare che nel 2012 fu anche ripreso. Chissà se la BMW in futuro tornerà dunque sul progetto dei pick-up.