Superbike, Iannone è soddisfatto: “Risultati oltre le aspettative”

Andrea Iannone è stato un grande campione in MotoGp e ora si sta prendendo delle belle soddisfazioni anche in SuperBike.

Il pilota ha parlato di una stagione molto complicata, ma anche con dei risultati in grado di andare oltre le aspettative. Inoltre si è sbilanciato sul 2025.

Nato a Vasto il 9 agosto del 1989 ha collezionato in carriera diverse soddisfazioni anche se non ha mai conquistato un Mondiale, ottenendo il miglior risultato in carriera sul podio terzo. Tra il 2010 e il 2012 in Moto2 per due volte con Speed Up e una con Suter. Invece in MotoGp il risultato migliore l’ha raccolto in Ducati nel 2015 quando invece è arrivato quinto.

Dal 2020 era rimasto fermo a causa della squalifica per doping stabilita dal TAS di Losanna che aveva specificato come i risultati ottenuti dal 1° novembre del 2019 venivano considerati non validi. Proprio dopo questa lunga squalifica ha deciso di rimettersi in gioco partecipando al Mondiale di Superbike con la Ducati Panigale V del Team Go Eleven.

Al momento in classifica generale si trova ottavo con 144 punti, ben 221 dal primo e cioè il turco Toprak Razgatiloglu della BMW. Il miglior risultato è arrivato in gara 1 sia in Australia che in Repubblica Ceca quando si è posizionato terzo sul gradino più basso del podio. Ma andiamo ora a leggere le sue parole.

Andrea Iannone e la soddisfazione a metà

Sebbene la classifica di Andrea Iannone nel Mondiale di Superbike 2024 sembri non sorridere al pilota italiano, a dire il vero questi ha dimostrato soddisfazione parlando anche di essere andato al di là delle aspettative.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport ha specificato: “Indubbiamente la passione e la voglia di misurarmi con altri piloti per provare a capire il mio livello di competitività. M poi, sono le sfide interne, quelle che magari ti poni e che sembrano impensabili da realizzare, o comunque difficili da raggiungere, che ti danno quel fuoco necessario per affrontare le giornate. Io sono una persona che cerca sempre stimoli e alla fine mi sembrava che fosse qualcosa da fare doverosamente”.

Ha poi aggiunto: “La partenza è stata veloce, inaspettata, perché dopo così tanto tempo era difficile da pensare. È ovviamente una cosa che fa molto piacere. Quando capisci di essere riuscito ad arrivare a un ottimo livello, inizi già a pensare a come ottenere qualcosa in più. In quel momento alzi subito le aspettative e cerchi di conquistare subito dei risultati migliori. Personalmente però devo dire che sono molto contento di come sta andando il campionato”.