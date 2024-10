Lewis Hamilton, la notizia fa tremare il mondo della F1: che paura

Notizia clamorosa nel mondo della Formula 1, Lewis Hamilton fa tremare i suoi tifosi: cosa è successo durante il gran premio

Il mondiale di Formula 1 2024 è ormai nella fase clou. Ancora poche gare e potremo scoprire chi avrà la meglio tra Verstappen e i suoi inseguitori e chi riuscirà a spuntarla in una classifica costruttori che vede la McLaren sempre più avanti rispetto alla Red Bull. Proprio nel momento più importante della stagione, quando ogni gara può valere un intero mondiale, arrivano però notizie preoccupanti per Lewis Hamilton. Il pilota britannico ha fatto tremare tutti gli appassionati di Formula 1: quello che è successo è davvero incredibile.

Lo spavento è stato enorme, impossibile negarlo. Quanto accaduto a Hamilton ha pochi precedenti, almeno nei recenti mondiali della massima categoria automobilistica. Un episodio del genere è raro e fa comprendere quanto spesso i protagonisti siano costretti a scendere in pista in condizioni decisamente poco agevoli.

Se Lewis, grande protagonista in questa seconda parte della stagione, non è riuscito infatti a essere al massimo della competitività durante il Gran Premio di Singapore non è solo colpa della sua vettura, bensì anche di un problema di salute piuttosto serio che lo ha colpito durante un weekend che difficilmente potrà dimenticare.

Hamilton fa tremare i tifosi: rivelazione incredibile, cosa è successo a Singapore

Correre in determinate circostanze non è semplice. Quando le temperature si alzano, come a Singapore, indossare tuta e casco e guidare a 300 all’ora è tutto meno che una passeggiata. Lo sanno bene i due piloti Mercedes, Lewis Hamilton e George Russell, finiti quasi ko durante l’ultima edizione del gran premio dell’Estremo Oriente.

I due non hanno potuto prendere parte alle consuete interviste post-gara, e qualcuno aveva immaginato che questa assenza fosse dovuta a qualche ragione di scuderia, magari alla delusione per un risultato non eccelso (Russell ha chiuso al quarto posto, Lewis al sesto). La verità è però un’altra e ha lasciato tutti i tifosi a bocca aperta.

A Marina Bay, nonostante il gran premio si sia corso in notturna, entrambi i piloti hanno faticato più del previsto dal punto di vista fisico e hanno terminato la gara visibilmente affaticati, al punto da doversi sottoporre immediatamente a dei controlli medici. Lo ha confermato la stessa Mercedes, sgombrando il campo da ogni tipo di equivoco.

“Hanno accusato un malore a causa di un colpo di calore“, ha spiegato, senza troppi giri di parole, Toto Wolff al termine della gara, aggiungendo: “Nessun malumore e nessun disagio, solo un problema fisico. Stanno bene ma devono sottoporsi a dei controlli“. Una verità confermata anche dalle immagini diffuse sui social dalla stessa Mercedes, che ha mostrato entrambi i piloti dopo la gara sorridenti ma stremati. Il modo migliore per chiudere una polemica che sarebbe stata, in questo caso, del tutto fuori contesto.