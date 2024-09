Ma quali scooter, queste moto sono ancora più comode ed economiche: che affare

Chi le acquista fa un affare. Ecco le moto comode ed economiche perfette per la città e capaci di far dimenticare gli scooter.

Sinonimo di mezzo agile e pratico per fare la gimkana nel traffico cittadino lo scooter è stato per lungo tempo il mezzo prediletto da coloro che ogni giorno avevano bisogno di percorrere pochi chilometri per recarsi al luogo di lavoro o di studio. Emblema anche di gioventù e divertimento è stato via via parzialmente soppianto da dispositivi meno inquinanti come le biciclette e soprattutto le e-bike, le due ruote a pedale motorizzate che, numeri alla mano, la stanno facendo da padrone.

A dispetto di tale tendenza la produzione di motorini non è mai calata e tutti i principali costruttori stanno continuando a rilasciarne in grandi quantità consapevoli di quanto forte sia ancora l’amore per l’odore di carburante. Ciò malgrado la concorrenza è tanta e non solo proveniente dal mondo delle bici. Gli esempi di cui parleremo sono davvero una spina nel fianco a fronte della maggior comodità e di un prezzo allettante per il tipo di offerta garantita.

CCM Street Moto e Street Moto R, due roadster agili e veloci quanto uno scooter

Fresche di fabbrica la Street Moto e la Street Moto R dell’inglese CCM hanno fatto il loro esordio sul mercato. Nata nel 1971 per opera di Alan Clews la Clews Competition Motorcycles ha sempre avuto come sua missione principale quella di realizzare prodotti di nicchia dal carattere sportivo e piuttosto originali nell’estetica dedicati sia agli amanti del fuoristrada, sia dell’asfalto. Spesso diffuse in edizione limitata, le roadster made in UK si distinguono per dettagli di pregio e un’elevata qualità complessiva.

I due modelli che abbiamo nominato puntano non solo su questo, ma pure sulla leggerezza e la performance pura che li rendono i degni rivali dei più classici scooter. A spingere entrambe le versioni è un monocilindrico da 600 cm3 derivato dalla BMW, capace di liberare fino a 55 cv, mentre il telaio è a traliccio in acciaio saldato ad arco con tungsteno e verniciato in nero satinato a beneficio del peso che va dai 145 kg a 139 kg.

I cerchi sono a raggi Haan da 17 pollici per quanto concerne la Street base, mentre sono forgiati Dymag sempre da 17 per la Moto R; i freni sono J. Juan, mentre gli ammortizzatori sono a marchio YSS. Disponibili rispettivamente a tre e due colorazioni, hanno un costo di 11.600 euro e 13.300 euro.