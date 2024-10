Da umile citycar al lusso sfrenato, è arrivata la Fiat 500 più costosa di sempre: assurdo quello che c’è dentro

La FIAT 500 è una delle auto più richieste da diversi anni a questa parte, ma ora c’è un modello innovativo che costa tantissimo.

Si sa che sono le citycar i modelli che riescono a ottenere il maggior successo in fase di vendita, considerando infatti come i loro prezzi siano decisamente contenuti. Una delle vetture che ha evidenziato i maggiori successi da questo punto di vista è senza ombra di dubbio la FIAT 500, con questo veicolo che ha fatto la storia d’Italia.

Siamo di fronte a un modello che in qualche modo ha rappresentato il boom economico italiano in passato, con la 500 che ancora oggi è tra le più vendute. Peccato solo per la 500e, un modello che meriterebbe maggiore sorte, ma al momento la clientela non sembra ancora essere pronta per un’auto del genere, tanto che a Mirafiori hanno interrotto la produzione.

La 500 si presenta con una lunghezza da 357 cm, una larghezza da 163 cm e un’altezza da 149 cm, il che la rende omologata per quattro persone. Un modello che presenta un display che è da 5 o da 7 pollici, con il motore interno che è un 3 cilindri da 999 di cilindrata con erogazione massima da 70 cavalli e un picco di 167 km/h. Il prezzo parte da 18 mila Euro, ma ora c’è una novità eccezionale.

FIAT 500 Principessa: un modello da sogno

Non manca di certo la fantasia e la voglia di migliorare alcune delle migliori auto al mondo in questi anni e lo si vede dal progetto che ha portato avanti questa nuova 500 firmata Marani. Si tratta di un’auto che ha preso il nome di “Principessa” e non è difficile capirne il motivo visto la bellezza della finitura e dei dettagli.

Si tratta di un’edizione estremamente limitata, con questa vettura che sarà prodotta solo per 30 esemplari. La si può richiedere sia per la versione da 70 cavalli, con il classico motore FIAT, che con la Abarth 695 da 180 cavalli. La tipologia di livrea si può avere sia nella variante Champagne Gold Metallic che in quella Vesuvio Black Metallic.

Gli interni sono molto raffinati e soprattutto si può notare una maniacale attenzione ai dettagli. Vi è una doppia cintura nella quale si può notare la scritta “Principessa” e inoltre si ha modo di scegliere sia i sedili che il poggiatesta con un velluto color crema. Cresce sensibilmente il prezzo di vendita, infatti questa 500 la si può avere per un prezzo base di 43.438 Euro e di 58.438 per la versione Abarth.