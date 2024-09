MotoGp, Martin: “Il sogno è il Mondiale”

Jorge Martin partirà secondo domani per quanto riguarda il Gran Premio di Emilia Romagna di MotoGp 2024. Davanti a lui c’è Francesco Bagnaia.

Si tratta di una gara quella di domani davvero molto interessante che metterà in pista diversi personaggi di straordinaria qualità.

Prima di svelarvi le interessanti parole di Martin, che ha svelato il suo sogno Mondiale, vi mostriamo la griglia di partenza di domani.

Francesco Bagnaia (Ducati) Jorge Martin (Ducati) Enea Bastianini (Ducati) Brad Binder (KTM) Pedro Acosta (GasGas) Marco Bezzecchi (Ducati) Marc Marquez (Ducati) Maverick Vinales (Aprilia) Fabio Quartararo (Yamaha) Franco Morbidelli (Ducati) Aleix Espargaro (Aprilia) Miguel Oliveira (Aprilia) Fabio Di Giannantonio (Ducati) Raul Fernandez (Aprilia) Luca Marini (Ducati) Joan Mir (Honda) Johann Zarco (Honda) Augusto Fernandez (GasGas) Jack Miller (KTM) Takaaki Nakagami (Honda) Alex Marquez (Ducati) Alex Rins (Yamaha)

Il pilota spagnolo classe 1998 di Madrid è alla sua quarta stagione in MotoGp e l’anno scorso, dopo due noni posti di fila, ha raggiunto la seconda posizione e ora può sognare la vittoria. Quest’anno ha vinto due gare e cioè la seconda a Portimao in Portogallo e la quinta a Le Mans in Francia. Anche se al momento sta lottando testa a testa nella classifica piloti, dove si trova primo a 321 punti seguito proprio da Bagnaia a 317.

Le parole di Jorge Martin

Jorge Martin sogna la vittoria del Mondiale di MotoGp e ora deve tenere duro a sette gare dalla fine. Siamo sicuri che sarà una gara all’ultimo respiro perché comunque Francesco Bagnaia, campione negli ultimi due anni, è dietro solo di quattro punti.

Jorge Martin si è raccontato poco prima della sfida a Misano dove spera che la sua Pramac possa scivolare veloce sulla pista incandescente. Questi ha specificato: “Il mio sogno è il Mondiale. Voglio il numero 1 sulla carena. Sono più costante di Bagnaia e sento di potercela fare. Punto a regalare a Ducati la vittoria numero 100″.

Insomma sarà un weekend pieno di emozioni per una stagione che ci sta regalando tante sorprese e che speriamo possa portarci con il fiato sospeso fino alla fine. Sebbene per gli italiani tifare Bagnaia è scontato, dall’altro lato non si può negare la splendida stagione disputata da Martin.

Sarà una gara davvero emozionante, tra due professionisti di ottima caratura e in grado di dire la loro in qualsiasi tipo di gara e di contesto. Il resto ce lo dirà la pista.