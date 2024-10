La BMW che vale mezzo milione di Euro: innovativa come nessuna

La BMW è un marchio rinomato e blasonato, ma nessuno conosceva questo modello che ha un costo da mezzo milione.

Sono pochissime le aziende legate al mondo dei motori che hanno dimostrato di potersi imporre in modo così convincente come la BMW sia nelle auto che nelle moto. Un colosso quello tedesco che ha evidenziato la volontà di dare vita anche a una serie di modelli che ormai stanno dominando nelle due ruote, con il mercato che impazza per la R 1300 GS.

Nonostante il suo prezzo di partenza parta addirittura da 21.270 Euro, siamo comunque di fronte a quella che è la seconda moto più venduta in tutta Italia dopo la Benelli TRK 702. Un risultato che dimostra come il grande sviluppo della casa tedesca sia in grado di andare anche oltre dai costi non certo convenienti.

Inoltre, a migliorare ancora di più il proprio blasone, ci pensano anche le innumerevoli vittorie in Superbike, con Toprak Razgatlioglu che sta per completare un’impresa epica. Il Mondiale ormai è a un passo e dunque tutti vogliono guidare una BMW, il che ridà lustro anche ai modelli di un tempo. A destare sorpresa è soprattutto uno, con il prezzo di vendita che è fuori da ogni immaginazione.

BMW RS M255 Kompressor: all’asta a un costo pazzesco

Le moto da corsa infiammavano il cuore degli appassionati già in passato, fin da quegli anni ’30 nei quali la BMW dimostrava di poter essere una grande realtà in questo settore. Una delle due ruote che ha dimostrato di poter ottenere i maggiori consensi in questo ambito è stata senza ombra di dubbio la mitica RS M255 Kompressor.

Si tratta di un modello che nel 1937 ebbe modo di toccare i 280 km/h, un primato che rimase imbattuto fino al 1951. A rendere ancora più celebre questa eccezionale moto ci pensò anche uno dei piloti più noti del periodo, con Georg Meier che all’Isola di Man ottenne un successo che entrò nella leggenda.

Quell’anno infatti, durante la mitica e pericolosissima prova del Tourist Trophy, riuscì a stabilire un passo medio di ben 144 km/h, dei numeri davvero impressionanti. Ora questo modello iconico torna in auge grazie a Cars and Classic, con questa società di aste che ha messo in vetrina questa moto per un valore che parte da 250 mila Sterline, con il valore che può arrivare, secondo le previsioni, a 350 mila Sterline. In Euro siamo dunque tra i 300 e i 420 mila, con questa moto che può entrare nella storia.