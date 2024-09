SBK Cremona 2024, tutti gli orari per seguire le gare in televisione

Si torna in campo con la Superbike per il SBK Cremona 2024, una gara attesissima che potrete seguire direttamente in televisione.

Prima di svelarvi come fare per seguire ciò che accadrà in pista andiamo a regalarvi qualche informazione in più.

La Gara-1 di oggi ci ha regalato questo risultato:

Petrucci (Barni Spark Racing Team) 1’29.594 Bulega (Aruba.it Racing – Ducati) a 2.590 Bautista (Aruba.it Racing – Ducati) a 6.383 Lecuona (Team Hrc) a 7.583 Bassani (Kawasaki Racing Team WorldSBK) a 10.125

Il campionato vede in testa ora uno straordinario Toprak Razgatlioglu, turco della Bmw che ha vinto praticamente sempre ma che ora è infortunato e vede Bulega avvicinarsi dietro. Al momento la distanza è di 55 punti e si potrebbe appiattire ancora di più nella giornata in questione.

Dopo questa gara ne mancheranno tre per concludere il Mondiale e saremo pronti a possibili colpi di scena. Tra gli italiani troviamo in seconda posizione Nicolò Bulega della Ducati, Danilo Petrucci (Ducati) e Andrea Locatelli (Yamaha) rispettivamente in quinta e sesta. All’ottava invece c’è Andrea Iannone (Ducati) e di seguito Alex Bassani (Kawasaki) quindicesimo, Nicholas Spinelli (Ducati) diciannovesimo e sceso in pista solo in Olanda vincendo Gara-1, Alessandro Delbianco (Yamaha) in pista solo in Francia nell’utlima gara e Michele Pirro (Ducati) 24esimo.

SBK Cremona 2025, orari per seguire in tv la gara

Si parte presto in tv con la Superbike per questo speciale SBK Cremona 2025 che porta in Italia tantissimi campioni ed emozioni a non finire. L’evento sarà trasmesso in esclusiva da Sky Sport.

Si parte alle 900 con WorldSBK Warm Up, per poi passare alle 9.20 al WolrdWCR Warm Up e alle 9.40 con WorldSSP Warm Up. Alle 11.00 sarà il momento della Superpole. Alle 12.45 invece c’è Gara-2 di WorldWCR mentre alle 15.15 di WorldSSP. Infine alle 14.00 parte la gara più importante di WorldSBK con differita alle 17.15 su Tv8.

Ricordiamo che questo è di fatto un evento storico perché in Lombardia non si correva da ben 11 anni. Diventa dunque interessante seguire le gare e capire chi avrà la forza di imporsi con grande attenzione a un percorso molto particolare e che metterà di fronte piloti di grande esperienza a una pista complessa.

Sperando che gli italiani facciano bene ci auguriamo anche di vedere in scena grande spettacolo. Di certo, almeno sotto questo punto di vista, assai raramente delude la Superbike in grado di darci sempre emozioni anche se ci approcciamo senza tifare per un particolare pilota.