Leclerc su Hamilton: ‘È Velocissimo, Devo Migliorare le Mie Sensazioni in Frenata’ – Ferrari Pronta per la Sprint in Canada

Montreal si sveglia con il cielo sospeso e l’odore di gomma nell’aria. La Ferrari si prepara alla Sprint dal cuore della terza fila, con l’idea chiara di tenere il punto e, se capita, colpire. In mezzo al rumore, Charles Leclerc guarda Hamilton e sussurra una verità semplice: “È velocissimo”. Poi aggiunge dove vuole crescere: “devo migliorare le mie sensazioni in frenata”. Il resto lo farà il Circuit Gilles Villeneuve, che non perdona esitazioni.

A Montreal tutto è rapido, persino i dubbi. Il tracciato scorre tra muretti ravvicinati e chicane che chiedono decisione. La Ferrari scatterà dalla terza fila nella Sprint, una posizione solida per un sabato breve e tirato, dove i dettagli contano più delle premesse. Qui la differenza la fa la fiducia: staccata alla Curva 10, volante dritto sul cordolo del “Muro dei Campioni”, gas aperto senza pensarci due volte.

Leclerc non cerca giri di parole. Lo dice con onestà: Hamilton oggi è un riferimento. E lo è soprattutto nel punto più “canadese” che esista: la frenata. Sul Gilles Villeneuve freni e anteriore sono tutto. Se la macchina non si pianta, perdi subito. Se la ruota interna si alleggerisce, devi correggere. Se esci pulito, ti giochi il sorpasso sul rettilineo. È lì che Charles vuole più sensibilità, più mordente, più confidenza. Una richiesta concreta, niente alibi.

Le parole di Leclerc, il segnale di Hamilton

La frase di Leclerc pesa perché tocca il cuore del weekend. “È velocissimo” significa una Mercedes viva, con Hamilton aggressivo nei punti chiave. Non è un’osservazione casuale: su pista a basso carico e con curve stop-and-go, una vettura che scivola poco in ingresso si traduce in tempi puliti e margini in difesa. La Ferrari l’ha capito. E sa che il guadagno immediato è tutto nella finestra di utilizzo dei freni: temperatura giusta, bilanciamento spostato di quel tanto che basta, confidenza nel mordere i cordoli senza far scomporsi il retrotreno.

Intanto, il box prepara il sabato con criteri pragmatici. La Sprint è corta (circa 100 km), niente pit stop obbligatori, punti ai primi otto (8-7-6-5-4-3-2-1). La scelta gomma farà testo: gomma media per proteggere il passo in caso di asfalto fresco; gomma morbida se la pista “tiene” e la partenza diventa la mossa. A Montreal il graining può bussare alla porta quando meno te l’aspetti: chi regge i primi cinque giri, spesso regge tutta la manche.

Cosa aspettarsi dalla Sprint

Aspettiamoci una partenza nervosa. Terza fila significa lotta subito con chi ti sta davanti, ma anche attenzione agli attacchi dietro. Occhi su Curva 1-2: lì la posizione si difende con convinzione, non con prudenza. Per la Ferrari, il piano è lineare: massimizzare lo scatto, proteggere la trazione in uscita dalle chicane, tenere pulita la linea nei due rettilinei lunghi. Se arriva una Safety Car, la partita si rimescola e una macchina gentile con le gomme diventa oro.

C’è poi una nota più umana, che attraversa il paddock come una corrente sottile. Quando un pilota ammette dove deve crescere, la squadra si compatta. Leclerc guarda la telemetria, rilegge i riferimenti, chiede una punta di freno in più, un avantreno più ancorato. Sainz, dall’altra parte del box, lima sui dettagli: ingresso stabile, uscita piena, gestione dei bump. Sono sfumature, ma è di sfumature che vive Montreal.

La sensazione, alla fine, è questa: gara corta, margini stretti, cuore alto. La Ferrari è lì, pronta. E a volte basta un metro più tardi in staccata per cambiare il tono di una giornata. Chissà se domani quel metro arriverà proprio davanti al “Muro dei Campioni, quando il pubblico trattiene il respiro e tutto sembra possibile.