Tesla Model 3: Come l’Accordo Commerciale ha Ridotto il Prezzo a Meno di 25.000 Euro

Un prezzo che sembra un refuso, code davanti ai saloni, chat che ribollono: la notizia corre veloce. La Tesla Model 3 sotto i 25.000 euro non è una promessa, è un cartellino appeso. Dietro, però, non c’è magia: c’è un accordo commerciale che ha cambiato le regole del gioco.

Poi fai due conti, chiedi in concessionaria, confronti i listini. Il numero resta quello: meno di 25 mila. La sensazione è di assistere a un piccolo strappo nella realtà. E in parte lo è. Perché l’auto più discussa degli ultimi anni, costruita in gran parte nella Gigafactory di Shanghai e diventata il simbolo dell’elettrico di massa, oggi entra in un’altra fascia di prezzo.

Dico solo che non è un trucco di marketing né una svendita. È logistica, diritto commerciale, e una buona dose di strategia. Chi segue il settore lo sa: quando si incastrano bene dazi, rotte e tempi, il costo finale cambia parecchio.

Cosa è cambiato davvero

Il nodo è un accordo commerciale che, per i veicoli prodotti in Cina, riduce l’onere in dogana: dal famigerato “fino al 100%” (in alcuni mercati è stato davvero così, specialmente nell’ultimo anno) a circa il 6,1%. Non è uno sconto a scaffale, è una cornice legale che abbassa il muro di ingresso. I dettagli operativi non sono stati illustrati pubblicamente da Tesla; si parla di corridoi d’importazione resi possibili da intese bilaterali e di un routing logistico ottimizzato. Mancano note ufficiali che spieghino passo per passo il meccanismo, ma l’effetto sul prezzo è visibile.

Se il valore in dogana di una berlina elettrica è 20.000 euro, con un dazio al 100% raddoppi il conto. Con il 6,1% l’aggravio scende a 1.220 euro. Poi aggiungi IVA, trasporto, margini. Ecco perché si può arrivare sotto soglie che, fino a ieri, sembravano fantascienza per un modello come la Model 3.

Per chi compra, la domanda è semplice: conviene? Se cerchi un’auto elettrica con autonomia reale sopra i 400 km WLTP, ricarica DC onesta e un ecosistema software maturo, la soglia sotto i 25.000 euro cambia l’asticella. In alcuni Paesi, gli incentivi nazionali potrebbero migliorare ancora il quadro; in altri, la capienza degli eco-bonus o i requisiti di prezzo potrebbero limitare l’accesso. Qui il consiglio è pratico: verificare il listino locale, la disponibilità e la versione precisa (di solito la RWD d’ingresso).

I marchi che importano da Cina e dintorni vedono riaprirsi partite che credevano chiuse. Chi produce in Europa si ritrova a spiegare perché costa di più. E i competitor diretti – dalle compatte come MG4 alle medie come BYD Dolphin/Seal – devono riposizionare il messaggio, se non il listino.