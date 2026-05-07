BMW iX3, la rivoluzione elettrica del colosso tedesco

Una BMW che ti cambia il ritmo interiore: la nuova iX3 entra in silenzio, ma sposta l’asticella di ciò che pretendiamo da una SUV elettrica. È la prima della famiglia Neue Klasse e parla una lingua nuova: pratica, veloce, emozionale. La guardi, l’accendi, e capisci che la partita è appena ricominciata.

La BMW iX3 è un manifesto. Non solo perché inaugura la piattaforma Neue Klasse, ma perché mette insieme tre tasselli che raramente convivono: efficienza reale, tecnologia che non distrae e spinta da gran turismo. Lo capisci già da fermo, con quella striscia digitale che corre sotto il parabrezza. Una specie di “sipario” panoramico: zero orpelli, informazioni chiare, grafica pulita. La vedi e pensi: finalmente.

Poi parti. Il pacchetto tecnico è solido e concreto. Architettura elettrica a 800 V, ricarica rapida fino a 400 kW alle colonnine HPC, e – se serve – onboard charger da 22 kW in corrente alternata. Nella vita di tutti i giorni significa meno attese e più margine. Soprattutto quando il meteo è ostile o il viaggio si allunga oltre il previsto.

Quello che sorprende è la coerenza. Per ora la iX3 arriva solo in versione a due motori e trazione integrale, con una potenza complessiva di 469 CV. La spinta è netta, continua. Lo 0-100 in 4,5 secondi non lascia spazio ai dubbi. Però l’auto non ti stacca la testa: ti accompagna, non ti strappa. E questo, su una SUV elettrica lunga 4,78 metri e con oltre 2.400 kg in ordine di marcia, è un segnale forte.

La parte che non ti aspetti è l’autonomia. Guidando pulito, senza ansia, si leggono fino a 583 km. Non è un numero da brochure, è un valore rilevato in prova. Tradotto: si può andare lontano senza costruire il viaggio intorno alle colonnine. E quando la ricarica serve, l’impianto a 800 V piazza un’accelerata energetica che ti fa tornare in strada con leggerezza.

Cosa cambia davvero al volante

La iX3 non vuole stupire e basta. Vuole semplificare. I sistemi elettronici parlano tra loro con una rapidità percepibile: sospensioni, gestione di potenza, infotainment. Il risultato è un’auto che filtra il mondo senza isolarti. Sterzo preciso, rollio tenuto a bada, confort pieno anche sullo sconnesso. La tecnologia lavora sotto traccia. Tu guidi, il resto si organizza.

In città la visibilità aiuta, lo scatto immediato pure. In autostrada, invece, trovi il suo passo naturale: silenzio, stabilità, consumi elettrici contenuti per la stazza. Il display panoramico non chiede attenzione continua; la ottiene quando serve. Piccolo piacere colpevole: la progressione in sorpasso, pulita e risoluta, che ti fa dimenticare che stai guidando un’auto da famiglia.

Autonomia e ricarica, numeri che contano

I dati sono chiari. Autonomia media di 583 km. Ricarica HPC fino a 400 kW. Onboard charger 22 kW disponibile per chi ricarica spesso in AC. Per ora niente informazioni ufficiali sul prezzo della versione in prova: non ci sono dati pubblici e verificabili. Ma il posizionamento di BMW e la dotazione lasciata intravedere fanno pensare a un pacchetto da fascia alta, coerente con contenuti e prestazioni.

C’è un ultimo punto, meno tecnico. In tempi di energia che pesa sul portafogli, la vera innovazione non è l’effetto wow. È l’efficienza che regge quando cambia tutto: clima, velocità, traffico, abitudini. La iX3 ci prova con strumenti concreti e un’idea di comfort moderna, che toglie ansia invece di aggiungerla.

Resta una domanda mentre spegni e il cruscotto svanisce come un sipario a fine atto: se l’elettrico inizia a somigliare a questo, cosa stiamo aspettando per riscrivere i nostri viaggi?