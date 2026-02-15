Dispositivi di Telepedaggio: le opzioni disponibili

I motivi per cui può essere interessante valutare un servizio di telepedaggio sono diversi, a seconda delle proprie abitudini di guida e dello stile di vita. C’è infatti chi utilizza la rete autostradale per gli spostamenti di lavoro, e chi invece ne fruisce soltanto nei giorni di vacanza. Ci sono poi quelle persone che non amano attendere al casello e preferiscono fare in fretta, così da godere di ogni minuto.

Oggi esistono diverse soluzioni dedicate al pedaggio dell’autostrada che permettono di evitare la coda al casello e denotano caratteristiche e peculiarità differenti. In questo articolo offriamo una panoramica delle più utilizzate in Italia.

UnipolMove: società emergente per il telepedaggio

UnipolMove rappresenta uno dei servizi di telepedaggio più interessanti degli ultimi anni. Introdotto nel 2022 dal Gruppo Unipol, leader di mercato nel panorama assicurativo, si distingue per i costi contenuti sia per l’attivazione sia per il canone del servizio. Quest’ultimo può essere mensile oppure in formula Pay Per Use, con addebito legato all’effettivo utilizzo.

Attualmente è disponibile una promozione con un canone gratis per un anno fino a due dispositivi, a cui seguirà una tariffa di 2,50 euro mensili per il primo dispositivo e di 1,00 euro per un eventuale secondo dispositivo. La copertura interessa tutto lo Stivale a eccezione della Sicilia.

In aggiunta al telepedaggio, è possibile usufruire di altri servizi di mobilità come ad esempio parcheggi convenzionati, strisce blu, area C di Milano e tanti altri.

UnipolMove dispone di un’App dedicata per smartphone, tramite cui è possibile gestire il telepedaggio e gli altri servizi di mobilità disponibili.

Telepass: telepedaggio in Italia e in Europa

Il servizio di telepedaggio di Telepass vanta una copertura in Europa e in Italia.

Dispone di servizi accessori ma il canone presenta un costo più alto, così come l’attivazione. Ciò vale per la formula annuale, che prevede un addebito trimestrale e ancora di più per quella Pay Per Use con pagamento giornaliero.

Anche Telepass, così come le altre soluzioni di telepedaggio che vediamo di seguito, mette a disposizione degli utenti un’app mobile dedicata.

MooneyGo: tra telepedaggio, trasporti pubblici e mobility sharing

MooneyGo è un servizio con una copertura nazionale simile a quella di Telepass, a fronte di un costo competitivo.

Il telepedaggio è disponibile nella formula di abbonamento annuale con pagamento mensile e in quella Pay Per Use, sempre con pagamento mensile. MooneyGo vanta una proposta interessante anche per il trasporto pubblico e il mobility sharing. È dunque interessante per chi non si sposta solo con la propria auto.

Il pagamento avviene ricaricando il cellulare oppure le carte prepagate tramite QR Code generato in app, cosa che può non risultare sempre comoda.

L’alternativa europea: Tolltickets

Concludiamo con Tolltickets, un servizio di telepedaggio autostradale attivo in Italia e in diversi Stati europei.

È quindi una soluzione da considerare per chi viaggia in Europa con una certa frequenza e durante le vacanze, utilizzando un camper o un veicolo in grado di percorrere molti chilometri senza perdere di comodità. Presenta due modelli di abbonamento, uno con canone mensile e uno con canone annuale, con costi più elevati di quelli visti in precedenza.