Vasseur sulla Polemica Hamilton-Leclerc: ‘Non Sarebbe Stato Giusto Chiedere a Charles di Rallentare’

Un weekend nato bene e finito in salita. Radio calde, scelte al limite, tifosi divisi. Nel mezzo, una frase di Vasseur che taglia netto la nebbia: non tutto si risolve chiedendo a qualcuno di rallentare.

Cosa è successo davvero, al netto del rumore

C’erano segnali buoni fin dal venerdì: macchina in finestra giusta, passo costante, un’aria da “oggi si fa sul serio”. Poi sono arrivati piccoli errori, di quelli che si sommano. Un pit stop non perfetto, una chiamata ai box discutibile, comunicazioni radio incerte. Il classico domino che trasforma un weekend promettente in un percorso a ostacoli.

Nella confusione si è accesa la polemica che conosciamo: Hamilton da una parte, Leclerc dall’altra. Tifoserie pronte a contarsi i millesimi. Sui social si è imposta una domanda secca: perché non “mettere in riga” le cose con un ordine di scuderia? Qui conviene frenare un attimo e usare il righello, non la pancia.

I dati aiutano. Dal 2011 le team order sono consentite, ma restano una leva da usare con misura. Un undercut medio, a parità di gomma, vale circa 0,8–1,2 secondi, ma dipende dal degrado e dal traffico; una chiamata errata può costarne anche di più. Un pit stop “pulito” sta tra 2,2 e 2,6 secondi; ogni due decimi persi in corsia box diventano un sorpasso più difficile in pista. Sono margini sottili, reali, che pesano più di qualsiasi slogan acceso.

La scelta di Vasseur e ciò che rivela

Qui entra il punto centrale. Frédéric Vasseur lo ha detto senza giri: “Non sarebbe stato giusto chiedere a Charles di rallentare”. Parole semplici, posizione chiara. E, soprattutto, coerente con un’idea di sport che in Ferrari è tornata a circolare: proteggere il merito sul giro, evitare gerarchie improvvisate, gestire la strategia in funzione della pista, non dell’umore.

Molti si sono chiesti: ma non conviene “scambiarsi le posizioni” per massimizzare il risultato? A volte sì. L’abbiamo visto a Singapore 2023, con Sainz che ha “tenuto” Norris in DRS per difendersi da chi arrivava forte dietro: mossa pulita, studiata, efficace. Ma “rallentare” un compagno quando non c’è un guadagno certo, o quando il contesto è confuso da piccoli errori accumulati, rischia di trasformare la cura in malattia. Soprattutto se l’alternativa è fare ordine in garage: tempi, procedure, messaggi chiari.

Chi guarda la Formula 1 lo sa: spesso non è questione di coraggio, ma di misura. Le radio diventano teatro, ma la differenza la fanno i dettagli. A Monaco 2022, ad esempio, una doppia chiamata sbagliata ha buttato via una vittoria quasi scritta: bastavano due comunicazioni in meno, non una gerarchia in più. È un promemoria che vale sempre.

C’è poi un tema di fiducia. Chiedere a un pilota di alzare il piede è un assegno sul suo conto: lo incassi solo se tutta la squadra, in cambio, garantisce esecuzione impeccabile. Se il weekend è già ferito da sviste e scelte discutibili, la priorità non è “chi passa davanti”, ma tornare a fare bene le cose semplici: finestra gomme, tempi sul giro, box pronti, parole giuste al momento giusto.

Molti dettagli di questa vicenda non sono stati resi pubblici in modo completo: tempi interni di strategia, delte reali tra i piani A e B, valutazioni in tempo reale. È onesto dirlo. Ma la linea di Vasseur, oggi, è leggibile: responsabilità prima di tutto, giustizia sportiva come bussola, squadra davanti al rumore.

Forse è questo il punto meno appariscente e più necessario. In un campionato che ti spinge a correre anche quando dovresti respirare, scegliere di non forzare la mano può essere l’atto più aggressivo. La prossima volta, quando vedremo un casco rosso nello specchietto, capiremo se questo seme ha attecchito: ci sarà spazio per la mossa giusta, al momento giusto, senza chiedere a nessuno di rallentare. E noi, saremo capaci di aspettarla?