Verstappen Inarrestabile: Scontro con Sainz e Critiche alla Macchina in FP1 – L’Olandese Convocato dai Commissari

Un venerdì da prima linea: velocità brutale, nervi tesi, radio che scoppietta. In FP1 Max Verstappen ha messo il timbro, poi ha incrociato Sainz in pista e chiuso la mattina con un invito poco gradito: a fine sessione lo aspettano i commissari. Nel mezzo, ancora lamentele sulle “scalate”. Un quadro limpido e, insieme, pieno di spigoli.

La prima sessione ha parlato chiaro. La Red Bull ha ritrovato mordente sul giro secco. Verstappen ha attaccato i primi passaggi con un piglio feroce. Linee pulite, pochi sbavature, trazione viva. Senza proclami, solo ritmo. Il suo passo ha dato la sensazione di un riferimento stabile, il classico faro che tutti fissano quando il semaforo si spegne e si misura il reale.

Poi, il rovescio. In radio, Max ha riportato ancora fastidi nelle scalate. Ha chiesto un cambio più “docile” in inserimento, meno strattoni. È un tema ricorrente del 2024: la macchina è velocissima, ma la transizione marcia–freno, specie sui cordoli, a volte lo lascia con un retrotreno nervoso. In parole semplici: se il cambio “spinge” troppo in giù, la coda si alleggerisce e il pilota ci mette un battito in più a fidarsi. Quel battito, in qualifica, può valere un decimo. O un testacoda.

Bagliori con Sainz, sale sulla pista

L’incrocio con Carlos Sainz ha scaldato anche i box. Tra traffico e giri lenti di preparazione, i due si sono ritrovati nello stesso metro di asfalto nel secondo settore. Manovre decise, qualche gesto, la sensazione di un contatto sfiorato più che consumato. Tutto normale? In parte sì: in FP1 i piloti cercano spazio, tagliano il respiro al cronometro, e basta un attimo perché il rispetto diventi frizione. Intanto il muretto osserva, valuta, annota.

Il punto centrale è arrivato dopo. A fine sessione, la Direzione Gara ha convocato l’olandese e un pilota Williams. Al momento di scrivere non c’è un comunicato che chiarisca l’oggetto dell’indagine. Succede spesso in prove libere: i commissari ascoltano le parti quando c’è il sospetto di impeding, manovre aggressive in traiettoria o rientri poco sicuri. L’esito? Può andare da “nessuna azione” a un richiamo formale. Le penalità sulla griglia nascono raramente da una FP1, e solo in caso di violazioni chiare. È bene dirlo, per non gonfiare un pallone più del dovuto.

Dietro la velocità, la fiducia

Resta il nodo tecnico. Verstappen chiede progressività. Vuole un cambio che accompagni, non che comandi. A ogni downshift, il piede deve sapere già come reagirà la macchina. È la differenza tra piegare il tempo e restargli aggrappato. Negli ultimi weekend lo abbiamo sentito invocare “più pulizia” nelle transizioni, soprattutto quando la pista scivola o quando le gomme entrano nella finestra ottimale e ogni impulso si amplifica. Sono dettagli? Sì, ma il titolo spesso si decide lì.

C’è anche il lato emotivo. Da casa lo senti: l’uomo che vola e, insieme, brontola. Ti riconosci. Quante volte qualcosa ti riesce benissimo, ma dentro noti quel granello che disturba. Continui, perché la direzione è giusta, ma pretendi di più. Ecco, oggi Verstappen ha tenuto insieme le due cose: velocità e controllo, insieme a un’insofferenza lucida, quasi salutare.

Cosa resterà di questo venerdì? La scia di un giro feroce o il fruscio di una radio inquieta davanti ai commissari. Domani il cronometro parlerà. O magari basterà un singolo cambio di marcia, finalmente morbido, per spostare l’aria a suo favore. Chi, tra noi, non ne ha bisogno almeno una volta?