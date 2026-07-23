Renault punta sull’elettrificazione e la qualità: nuovi modelli in arrivo e gamma elettrificata in espansione entro il 2026

Nel 2026 il ritmo accelera: il gruppo francese spinge su elettrificazione e qualità, con modelli concreti e scelte di sostanza. Niente proclami: auto più efficienti, materiali migliori, software aggiornabile. La strada è tracciata e, per chi guida ogni giorno, si capisce già dai dettagli.

C’è un momento, in concessionaria o davanti a casa, in cui capisci se un’auto è “giusta”. Una portiera che chiude piena. Un display che non ti fa perdere tempo. Una silenziosità che ti mette a tuo agio. È lì che oggi Renault vuole farsi trovare. Non solo con più elettrificazione, ma anche con più cura. Nel 2026 questa doppia traiettoria diventa evidente: nuovi modelli, più scelta nella gamma elettrificata, attenzione all’esperienza reale.

Da mesi il marchio lavora su due binari. Primo: ampliare l’offerta elettrica ed ibrida dove contano i volumi. Secondo: alzare l’asticella della qualità percepita e di quella che non si vede, come gli assemblaggi o i cicli di test. Il cuore del progetto è europeo: produzione, piattaforme e competenze di casa, con la struttura Ampere dedicata a EV e software.

Scatta il mezzo giro di boa con i modelli già in strada. La Scénic E‑Tech Electric ha portato un segnale forte: autonomia dichiarata fino a 625 km WLTP nella versione long range, interni ariosi, infotainment con Google integrato e aggiornamenti OTA. La Megane E‑Tech Electric resta la compatta moderna, agile in città e pulita nei comandi. A queste si aggiunge la Renault 5 E‑Tech electric, svelata con dati tecnici chiari (batterie annunciate fino a 52 kWh, autonomia fino a circa 400 km WLTP a seconda delle versioni) e produzione in Francia. La tempistica di mercato varia per Paese, ma il perimetro è definito.

Modelli in arrivo e scelte di gamma

Il 2026 è l’anno in cui l’offensiva diventa sistema. Le versioni ibrida E‑Tech full hybrid continuano a presidiare i segmenti più popolari: citycar e crossover compatti con consumi omologati contenuti e guida in elettrico in città a bassa velocità. Chi fa tanta strada trova SUV come Austral ed Espace in variante elettrificata, pensati per famiglie e flotte. Sul fronte 100% elettrico, oltre a Scénic, Megane e R5, il piano prevede ulteriori arrivi. La riedizione della “4” è annunciata, ma con dettagli tecnici e date di consegna non ancora definitivi a livello ufficiale per tutti i mercati: qui la prudenza è d’obbligo. All’orizzonte c’è anche la citycar elettrica accessibile, presentata come obiettivo per la metà del decennio; anche in questo caso, prezzi e tempi restano in parte da confermare.

La qualità come leva quotidiana

Non è solo una questione di numeri. Renault spinge su materiali migliori al tatto, sedute più comode, insonorizzazione curata. I comandi sono semplici, gli schermi più rapidi, la navigazione integrata riduce l’ansia da ricarica grazie a itinerari con soste calcolate. L’architettura software aggiorna funzioni e mappe da remoto. Nella pratica, significa meno passaggi in officina e auto che “maturano” nel tempo. L’assemblaggio europeo, tra Francia e Spagna, aiuta il controllo dei processi. Chi guida lo percepisce nelle piccole cose: zero scricchiolii in tangenziale, climatizzazione pronta, assistenti alla guida che non invadono.

C’è poi il tema costi. Lato consumi, le versioni E‑Tech ibride riducono le spese in città e sulle tratte miste, mentre le EV tagliano bollo e manutenzione in molte regioni. Le colonnine crescono, ma la situazione è disomogenea: in autostrada si viaggia sereni, nei quartieri residenziali cambia da città a città. Qui la vera discriminante è la ricarica domestica, che rende sensata anche una batteria media.

In sintesi, senza slogan: entro il 2026 la gamma elettrificata Renault si allarga e diventa più concreta. L’obiettivo è far coincidere tecnologia e vita normale. La domanda, per noi che guidiamo, è semplice: quando saliremo sulla prossima auto, ci basterà un silenzio pieno e un display chiaro per capire che il cambiamento è già qui?