Verstappen critica aspramente la Red Bull: ‘Il problema non sono le gomme, ma il degrado della macchina’

Una voce taglia il brusio del paddock di Budapest: non è colpa delle gomme, dice Max, è la macchina che si consuma da dentro. Nell’afa dell’Ungheria, con l’odore di freni caldi nell’aria, un testacoda in qualifica diventa un atto d’accusa. E all’improvviso tutti cercano lo sguardo di chi, di solito, non sbaglia mai.

Dopo l’errore nel giro buono

Max Verstappen ha parlato chiaro: “Il problema non sono le gomme, è il degrado della macchina.” Parole dure, arrivate a caldo. Non c’è una trascrizione ufficiale disponibile al momento, ma il senso è passato netto: la Red Bull non perde tempo solo sugli pneumatici; perde sostanza, fiducia, stabilità. Chiunque abbia guidato qualcosa al limite lo capisce: quando la base cede, tutto il resto diventa fragile.

Il contesto aiuta

L’Hungaroring è stretto, tortuoso, con poche vie di fuga. Premia chi porta velocità in curva e punisce gli sbagli. Nel 2023 la pole è stata assegnata per tre millesimi: basta una correzione in più e addio tempo. Qui la gestione del ritmo conta più del picco. È un circuito che ti chiede costanza, non solo brillantezza.

Cosa c’è davvero dietro quelle parole

Dire “degrado della macchina” non è uno slogan. Può voler dire tante cose, tutte concrete: una monoposto che scivola in ingresso, stressa i pneumatici anteriori, poi li paga dopo cinque giri; trazione irregolare in uscita, con picchi di pattinamento che surriscaldano il posteriore; un assetto troppo sensibile al vento laterale, che costringe a guidare “di correzione” e logora ogni componente; freni e temperature che non restano nella finestra giusta, con effetti a catena sulla bilancia generale.

In un tracciato fatto di curve medio-lente

Questi micro-squilibri diventano un macigno. Ti mangiano il giro in qualifica e, sul lungo, divorano il passo gara. Per capirci: quando l’avantreno perde mordente, devi rallentare prima, stringere di più il volante, riaprire il gas più tardi. Ogni volta è una tassa che si somma. Non serve essere ingegneri per sentirlo a pelle.

E sì, gli pneumatici restano il termometro più visibile. Ma se l’ago segna febbre, il motivo può essere nel corpo, non nel termometro. Qui sta il punto di Verstappen: non basta cambiare mescola o allungare uno stint. Serve una macchina che stia in strada senza mangiarsi da sola.

Strategie, risposte e un campionato lunghissimo

Cosa fai, allora? Riduci il carico nelle curve più lente, lavori sulla ripartizione dei freni, ammorbidisci le reazioni della vettura ai cordoli. In gara puoi scegliere strategia più conservativa, dare respiro alle coperture, chiedere al pilota di essere rotondo sul gas. Non fa notizia come un sorpasso all’esterno, ma spesso salva domeniche intere.

La Red Bull ha dimostrato

Di saper correggere la rotta in tempi rapidi. E Verstappen ha costruito la sua fama leggendo la pista come un metronomo impaziente: quando la macchina si muove, lui la tiene in riga, giro dopo giro. In Ungheria, dove superare è complicato, contano i dettagli invisibili tanto quanto i numeri a schermo.

Resta una domanda, però, che vale più di qualsiasi conferenza: quanto a lungo un campione può accettare di non fidarsi del proprio mezzo? La risposta non sta nel prossimo run, ma nello sguardo dentro al casco, quando il semaforo si spegne e il mondo si fa stretto come una curva 1 senza spazio di fuga.