Mazda MX-5 Elettrica: Conferma del CEO per il Debutto nel 2028 con Peso Piuma e Motori Skyactiv-Z

Una spider che ha insegnato la leggerezza a più generazioni guarda avanti: la nuova Mazda MX-5 prepara il salto nell’era elettrica senza perdere il tocco umano che l’ha resa un’icona.

Chi ha guidato una roadster sa di cosa parlo: il clic della capote, il volante che parla, la coda leggera sulle curve del mattino. Con la MX-5 è stato così dal 1989, anno dopo anno, fino a oltre 1,2 milioni di esemplari. Un progetto semplice, quasi ostinato: due posti, trazione posteriore, peso contenuto, motore anteriore onesto. E quel piacere di fare tanto con poco.

Ora il tempo cambia. Le città chiedono silenzio, i regolamenti spingono all’efficienza, i marchi ripensano il senso stesso della guida. Mazda, però, non arretra sull’essenziale. Il CEO Masahiro Moro ha confermato il passaggio più atteso. La prossima generazione arriverà nel 2028. E accoglierà l’elettrico. Ma non solo.

La notizia vera è doppia. Da un lato, una MX-5 a batteria. Dall’altro, la continuità dei motori termici di nuova famiglia, i Skyactiv-Z, pensati per restare compatti, efficienti e pronti alle prossime norme. In mezzo, una promessa che vale più di mille schede tecniche: filosofia “peso piuma”. Significa limitare gli eccessi, scegliere soluzioni essenziali, preservare l’agilità che ha fatto scuola.

Cosa cambia con l’arrivo dell’elettrico

Primo punto: l’auto nascerà per restare leggera. Oggi una MX-5 va poco sopra la tonnellata, a seconda della versione. Con le batterie non è facile, lo sappiamo. Mazda potrebbe puntare su accumulatori di capacità moderata per tagliare i chili, privilegiando il feeling rispetto ai numeri da brochure. Non ci sono dati ufficiali su batteria, autonomia o potenza. Nessuna indicazione confermata su piattaforma o schema motore. Razionalmente, ci si può attendere un singolo propulsore posteriore per mantenere il carattere. Ma finché l’azienda non parla, restano ipotesi.

C’è un precedente interessante: il lavoro di Mazda sul motore rotativo come range extender nell’MX-30. Potrebbe tornare in gioco? Ad oggi non esiste conferma. È uno spunto tecnico coerente con la ricerca sulla compattezza, ma va trattato per quello che è: una possibilità, non un annuncio.

Skyactiv-Z: la linea termica che resta

L’altra metà della storia è la benzina. I nuovi Skyactiv-Z puntano su rendimento alto, dimensioni ridotte e compatibilità con elettrificazioni leggere. Mazda, insieme ad altri costruttori giapponesi, ha ribadito l’impegno a evolvere l’ICE in chiave a basse emissioni e, dove ha senso, con carburanti sintetici. Significa non spezzare il filo con la tradizione: erogazione pulita, risposta pronta, manutenzione sensata.

Cosa aspettarsi dentro l’abitacolo? Coerenza. Posizione di guida bassa, comandi meccanici chiari, magari un cambio manuale sulle versioni termiche: nulla di questo è stato ufficializzato, ma fa parte del DNA che Mazda difende da sempre. La tecnologia di bordo ci sarà, essenziale e ben integrata, senza trasformare la spider in uno smartphone su ruote.

Qualche dato certo, per orientarsi. Il debutto è fissato al 2028. La MX-5 elettrica affiancherà le varianti termiche, non le sostituirà. Non sono state comunicate specifiche, prezzi o tempistiche di mercato per i singoli allestimenti. Tempo al tempo: la fase di sviluppo dirà quanto “leggera” potrà essere davvero una spider a batterie.

Intanto, vale la pena farsi una domanda semplice. In un mondo che corre verso il silenzio, quanto conterà ancora la leggerezza come idea, prima ancora che come numero? Forse la prossima Mazda MX-5 risponderà così: togliendo il superfluo, anche quando il futuro pesa.