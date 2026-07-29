Esodo Estivo 2026: Le Date Critiche per il Traffico su Autostrade Italiane

Agosto in Italia ha il profumo di salsedine e la pazienza dei caselli. Questa guida all’esodo estivo 2026 mette in fila giorni e orari critici, così puoi scegliere quando partire (o rientrare) senza trasformare il viaggio in una maratona nel caldo.

C’è chi prepara il caffè la sera prima e punta la sveglia all’alba. Chi carica autostrade di playlist e snack. Chi, semplicemente, spera nella sorte. Funziona? A volte. Ma in un esodo estivo 2026 così affollato conviene affidarsi ai dati: la legenda dei bollini (verde regolare, giallo intenso, bollino rosso con possibili criticità e bollino nero critico) e le fasce orarie ufficiali: mattino 7-13, pomeriggio 13-16, sera 16-21.

Prima metà di agosto, la direzione vacanza concentra le punte. L’avvio è subito caldo: sabato 1 agosto mattina da bollino nero e pomeriggio da rosso; domenica 2 mattina ancora rossa. Venerdì 7 domina l’“intenso con possibili criticità”, mentre sabato 8 scatta un “doppio nero” tra mattina e pomeriggio. Domenica 9 il flusso cala, ma resta sostenuto. Il Ferragosto è meno rovente in partenza, poi riprendono i picchi: sabato 22 e sabato 29 mattina da rosso, specie lungo i corridoi verso mare e laghi.

Per il rientro, il copione cambia sfumature. Nel weekend 1-2 agosto prevale il giallo (sabato sera anche verde), con una domenica pomeriggio da rosso. Lunedì 3 mattina è ancora critico. Poi, una tregua fino a venerdì 7 mattina e un sabato 8 da rosso. Il ponte di metà mese è il passaggio stretto: sabato 15 resta gestibile (due gialli e un verde), ma domenica 16 e lunedì 17 alzano l’asticella con rosso mattina e pomeriggio, giallo la sera. Stesso schema sugli ultimi due weekend, 22-23 e 29-30, con coda intensa lunedì 31.

Se puoi, scegli partenze agli estremi: prima delle 7 o dopo le 21. Fai pianificare al navigatore un’uscita anticipata per aggirare i nodi storici. E considera l’ovvio che salva il viaggio: acqua, aria condizionata prudente, soste regolari. Un’ora persa al bar di un’area di servizio vale più di due ferme in coda sotto il sole.

Le date critiche di agosto 2026

Partenze: sab 1 (nero mattina, rosso pomeriggio), dom 2 (rosso mattina); ven 7 (rosso diffuso); sab 8 (doppio nero); dom 9 (calo); sab 22 e sab 29 (rosso mattina).

Rientri: weekend 1-2 giallo con punta rossa la domenica pomeriggio; lun 3 mattina rosso; ven 7 mattina in aumento; sab 8 rosso; dom 16 e lun 17 rossi mattina e pomeriggio; weekend 22-23 e 29-30 su schema simile; lun 31 intenso.

Le previsioni arrivano da Aspi (Autostrade per l’Italia) su rete in concessione e dal coordinamento con gli enti stradali. Gli orari sono indicativi: piogge, cantieri e incidenti possono spostare l’ago. Se manca un dato certo, meglio non scommettere sull’istinto: tieni un piano B.

Divieti per i mezzi pesanti e servizi utili

Per i veicoli oltre 7,5 tonnellate, agosto prevede i seguenti divieti fuori dai centri abitati: Sab 1: 8-22, Dom 2: 7-22, Ven 7: 16-22, Sab 8: 8-22, Dom 9: 7-22, Ven 14: 16-22, Sab 15: 7-22, Dom 16: 7-22, Sab 22: 8-16, Dom 23: 7-22, Sab 29: 8-16, Dom 30: 7-22.

Per la viabilità in tempo reale, usa il CCISS 1518, i notiziari di Rai Isoradio e Onda Verde, il Televideo e i canali delle concessionarie. Informazioni di rete sono disponibili anche su www.cciss.it e su www.aiscat.it. Una chiamata prima di entrare in autostrada vale più di un pieno.

Forse agosto non è solo una prova di resistenza. È un esercizio di scelta: mettere la sveglia presto, cambiare uscita, fermarsi a guardare il cielo dell’entroterra. Tu, quest’anno, da dove decidi di guardarlo?