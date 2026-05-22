Alfa Romeo svela il futuro: confermate Giulia, Stelvio e Giulietta, in arrivo una nuova SUV

Tra smentite e conferme, Alfa Romeo alza il sipario sul domani: Giulia e Stelvio restano in scena, torna lo spirito Giulietta e arriva una nuova SUV di segmento C. Il tutto, con energia ibrida ed elettrica.

Alfa Romeo ha fatto chiarezza. Dopo giorni di voci incontrollate, il marchio ha diffuso una nota ufficiale: i progetti per le nuove Giulia e Stelvio vanno avanti. Niente tagli, niente retromarce. C’è un piano, ed è coerente con l’epoca. La Casa userà piattaforme flessibili e introdurrà soluzioni multi-energia, tra cui versioni ibride ed elettriche. I dettagli tecnici arriveranno più avanti; al momento non ci sono schede ufficiali su potenze o autonomie.

Cosa cambia per Giulia e Stelvio

Il segmento D resta uno snodo strategico, anche per mercati come gli Stati Uniti. L’impostazione è chiara: evoluzione delle basi tecniche, motori ibridi (con ogni probabilità anche plug-in) e varianti a batteria. Si parla perfino di un possibile range extender, ma qui l’azienda non conferma nulla. Tradotto: performance sì, ma con una catena cinematica più pulita e aggiornata.

Se avete guidato una Giulia su una strada di montagna, sapete di cosa parliamo: sterzo rapido, leggerezza di muso, quel modo di chiudere la curva che ti strappa un mezzo sorriso. La promessa implicita è che quel DNA non si perda, mentre cambia il modo in cui lo si alimenta. Non è un dettaglio: è l’asticella tra un’auto bella da vedere e un’Alfa vera da guidare.

Due nuove del segmento C, una sorpresa

La notizia che accende i fari, però, arriva a metà del comunicato: oltre alla hatchback di segmento C in continuità con Giulietta e 147, sbuca una seconda C, una nuova SUV. La prima nascerà su piattaforma indicata come STLA One: denominazione che non risulta ancora ufficiale nel lessico Stellantis, perciò è corretto considerarla provvisoria. La seconda, la C-SUV, utilizzerà la piattaforma STLA Medium e verrà costruita in Italia, con gamma multi-energia. Qui si apre un gioco di specchi: potrebbe essere l’erede di Tonale (in vendita dal 2022 e aggiornata lo scorso ottobre), ma la Casa non lo conferma esplicitamente. È una mossa inaspettata: durante il piano FaSTLAne 2030 non c’era traccia di questa sport utility.

C’è anche un tassello nel segmento B: Junior riceverà un aggiornamento per restare competitiva. In alto, invece, silenzio. Niente SUV di segmento E per gli USA, un progetto di cui si parla da anni e che oggi sembra archiviato. E niente “piccolissima” elettrica sotto la Junior, né derivate in chiave Topolino: non è il loro terreno, almeno adesso.

Scelta prudente? Io direi centrata. La domanda reale in Europa premia compatte intelligenti e SUV medie con tecnologia ibrida plug-in o full electric, e gli incentivi si muovono più su questi assi che su sogni extralarge. In più, riportare il nome Giulietta nel flusso contemporaneo, con sicurezza attiva avanzata e infotainment moderno, può parlare a chi oggi guida una compatta generalista e sogna qualcosa di più “sentito”.

Resta una curiosità che ci mette tutti dalla stessa parte: come suonerà un’Alfa nuova, elettrificata, quando entra in curva e “tiene” come deve? Forse la risposta non sta nei decibel, ma nel battito che ci ritroviamo addosso. E allora: tra una Giulia che cambia pelle e una SUV che arriva a sorpresa, quale Alfa vi immaginate di parcheggiare sotto casa nel 2028?