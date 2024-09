Audi come Dacia: il prezzo crolla sotto i 24.000 euro, è un affare

Un Audi al costo di una Dacia sembra un affare impossibile da trovare; per chi sa dove cercare, però, queste occasioni sono una vera manna dal cielo.

Incentivi, promozioni ed offerte possono sicuramente contribuire ad abbattere il costo di una vettura, nuova o usata che essa sia ma è inevitabile che i prodotti di alcuni marchi che mettono in strada vetture sportive, di lusso o esclusive rimangano comunque più alti rispetto ad altri. Se però il vostro sogno è sempre stato guidare un’Alfa Romeo o un Audi, c’è sempre una soluzione per trovare un’auto simile senza spendere una cifra folle.

Il mercato dell’usato può riservare bellissime sorprese, sopratutto se non ci si focalizza soltanto sull’ultima generazione appena uscita di una vettura. Auto con dieci o perfino vent’anni di vita, se tenute bene, possono dare ancora tante gioie ad un proprietario che decide di cogliere al volo l’offerta. Un’offerta come quella che vi presentiamo oggi su un veicolo Audi famosissimo.

Prendiamo infatti come esempio il SUV Audi Q3, una vettura iconica del marchio tedesco di Ingolstad. Questo crossover di piccole dimensioni – relativamente agli altri della serie Q ovviamente – è stato presentato nel 2011. La sua ultima generazione, messa in commercio nel luglio del 2018 è chiaramente la più ambita dai clienti. Ma sarà anche la più economica?

Audi a prezzi popolari. E’ tutto vero!

Ebbene si, è possibile portare a casa un Audi Q3 dell’ultima serie a pochi soldi, ovviamente anche qui in relazione al costo di un modello nuovo che si paga almeno 40mila euro in concessionaria; questa offerta arriva dal sito che tutti conosciamo Subito.it e, anche se l’automobile si trova in provincia di Avellino, può essere colta da qualsiasi Comune italiano effettuando l’acquisto online.

Il veicolo appare in ottime condizioni estetiche nonostante abbia percorso la bellezza di 139mila chilometri. L’auto è omologata Euro 6 quindi eventuali stop del traffico o ZTL non andranno ad incidere sul proprietario. Il mezzo vanta una ricca dotazione di optional di bordo: specchietti controllati elettronicamente, sistema di bordo Audi Connect, sensori ADAS per il parcheggio, Cruise Control ed ABS sono solo alcuni di questi.

A garantire per l’auto, il rivenditore Cuccicars che gestisce l’offerta: certo che il prezzo di appena 23.900 euro è davvero invitante per una vettura come questa. Lunga 4,5 metri e dotata di un motore diesel 2.0 da 150 cavalli, la Q3 in questa configurazione è sicuramente un’ottima scelta per chi sta cercando un veicolo versatile, imponente e molto spazioso.