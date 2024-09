Toyota, con meno di 16.000 il SUV è tuo: è un affare, occasione unica

Un SUV della Toyota con meno di 16.000 euro è possibile con questa imperdibile offerta: un affare e un’occasione davvero da non perdere

Per tutti coloro che sono alla ricerca di un’auto usata ma di prima qualità, con prestazioni considerevoli e un design super accattivante, questa offerta può fare al caso vostro. C’è solo da sbrigarsi per non veder sfumare la chance.

Nel mondo dell’Automotive in questo periodo c’è solo un protagonista nel settore delle vendite, ovvero l’ibrido. La rivoluzione elettrica, soprattutto nel nostro paese, non ha attecchito ancora come si poteva immaginare. Non c’è stata quella diffusione massiccia, soprattutto con il calo degli incentivi. Restano molti interrogativi sulle ricariche e sull’autonomia, oltre alla manutenzione e ai prezzi di listino. Per questo la variante ibrida, sia mild che plug-in, ha raggiunto numeri davvero importanti in termini di vendite, sia di prima che di seconda mano.

La Toyota, anche in questo campo, rappresenta un punto di riferimento imprescindibile. La casa giapponese, primatista al mondo in termini di vendite, ha lanciato nel corso degli anni modelli davvero accattivanti, in diverse fasce di mercato. Impossibile non citare tra tutte la Toyota CH-R, ovvero un crossover ibrido che sfrutta la meccanica della Prius. Le sue forme sono audaci e la carrozzeria è quasi da coupé. Di spazio nell’abitacolo ce n’è molto e le prestazioni sono davvero ottime. Motore da 1.8 a benzina che lavora secondo il ciclo Atkinson, sfruttando la chiusura ritardata delle valvole di aspirazione per assorbire meno potenza nella fase di compressione.

Offerta imperdibile per la Toyota C-HR: si può avere con soli 15.999 euro

Andando a scandagliare le offerte proposte dal portale AutoHero, abbiamo trovato una promozione che può fare davvero al caso vostro. Si parla di Toyota e del SUV C-HR, con un’auto usata davvero in ottimo stato. Iniziamo col dire che il prezzo è di quelli imperdibili, visto che si può portare a casa con 15.999 euro, ed è in ottimo stato. La sua prima immatricolazione risale al 30 aprile del 2019 e i proprietari in totale sono stati 4. Il chilometraggio recita 84.317 km, davvero pochi per una vettura del genere.

La potenza è quella classica per il modello 1.8 ibrido, con 97 cavali/72 kW. Questo consente di avere dei consumi di 3.4 l/100 km nel contesto urbano, che salgono a 3.8 l/100 km con il combinato e 4.1 l/100 km fuori città. Si può decidere anche di prenderla con un finanziamento da 272 euro al mese e non resta che contattare chi di dovere (clicca qui).