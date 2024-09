Hyundai ha una nuova rivale inattesa: dalla Cina l’elettrica con una super autonomia

La Hyundai ora trema di fronte alla grande rivale cinese, con questa elettrica che si fa apprezzare per l’autonomia.

Questi sono gli anni d’oro della Hyundai in fase di vendita e lo si vede perfettamente nel momento in cui la casa sudcoreana sta per vincere finalmente il tanto atteso primo titolo mondiale piloti rally. La lotta al titolo avrebbe dovuto essere serrata con la Toyota, ma il colosso nipponico ha preferito puntare su Evans e Katsuta, il che si è rivelato fallimentare.

La lotta al titolo dunque sarà tra i due portacolori della casa sudcoreana, con la sfida tra Tanak e Neuville che in Cile vedrà un’altra straordinaria tappa. La sfida al vertice emoziona e non poco gli appassionati, con le vendite che stanno andando a gonfie vele in quel della Corea del Sud, soprattutto per quanto riguarda una gamma elettrica ormai sempre più ambita.

La Hyundai dunque punta ora a far sì che la Ioniq possa diventare una tra le vetture a impatto zero più richieste, ma si sa che dalla Cina vi è un grande interesse attorno a questo mercato. Ora inoltre arriva anche un grande colosso elettrico, con i suoi costi che sono davvero contenuti e soprattutto l’autonomia è il suo punto di forza, senza dimenticare una splendida estetica.

XPeng P7+: ecco come si presenta

Ora è tempo ancora una volta di mostrare agli occhi del mondo intero la bellissima innovazione che giunge dal mondo dell’automobilismo cinese. Si tratta di una stupenda XPeng P7+, una berlina che si fa a migliorare ancora di più rispetto al passato, con le dimensioni che denotano una vettura dominante su strada.

La sua lunghezza è da 506 cm e la larghezza da 151 cm, ma ciò che risulta evidente fin da subito di questa auto è la propria straordinaria ricerca del comfort. Sedersi sopra di essa è uno spettacolo, con questa berlina che ricorda moltissimo anche un coupé in certe sue fattezze.

Eccellenti le prestazioni del motore, con la vettura più prestazionale di questa serie che ha modo di arrivare fino a un massimale di 310 cavalli, contro i 240 di quella basilare. Anche l’autonomia è di quelle che fanno sì che molti clienti la terranno in considerazione, dato che con una batteria da 76,3 kWh dà modo di poter rimanere in strada per ben 685 km. Un’auto che sta per giungere sul mercato e con la Cina che lancia un bel guanto di sfida alla Hyundai.