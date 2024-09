Milano Fashion Week 2024, in sfilata l’Audi RS e-Tron GT

La Milano Fashion Week è uno degli eventi di moda più importanti del mondo, quest’anno ha sfilato anche un’auto.

Si tratta dell’Audi Rs e-Tron GT per la quale c’era grandissima attesa. L’abbiamo vista a Palazzo Borromeo, in piazzetta Brera e anche a Palazzo Citterio.

È la nuova granturismo elettrica dell’Audi e durante settembre verrà lanciata anche alla vendita del pubblico. Da diverso tempo si sentiva parlare di questo speciale bolide che abbina praticità a eleganza, senza dimenticare sportività e sprint che ne fanno una macchina completa. Inutile dire che anche solo a guardarla c’è da rimanere a bocca aperta, pensare a guidarla.

Dispone delle splendide qualità ed è stata illustrata per un pubblico alto che ama Audi e si confronta con il mondo sostenibile dell’elettricità. Interessante è stato anche l’approfondimento fatto da Chiara Cormanni, Presidente del Comitato di imprenditoria femminile della Camera di Commercio di Milano. Questi ha evidenziato il fortissimo legame tra cultura dell’innovazione nell’imprenditoria, brand Audi e anche la capitale della Moda di Milano.

Ora andiamo però a scoprire qualcosa più da vicino di fronte a un modello che non fa che attirare la nostra attenzione.

Audi RS e-Tron GT debutta alla Milano Fashion Week 2024

Sicuramente interessante è stata la scelta di abbinare la moda alle automobili col passaggio della nuova Audi RS e-Tron GT alla Milano Fashion Week 2024. Un connubio di classe ed eleganza a cui non poteva mancare un marchio così prestigioso.

Allestita con quattro porte ha una velocità dichiarata davvero impressionante, infatti può raggiungere 250 km/h con la possibilità di accelerare in 2.8 secondi passando da 0 a 100 km/h. La sua potenza è di 222 cavalli vapore con una coppia da 163 kW. L’automobile trova il suo sprint anche di fronte a un cambio automatico a due marce che riesce a rendere la guida ancora più performante.

Rispetto ai modelli precedenti è stata migliorata, e molto, anche nel design sia negli esterni aggressivi e prepotenti, che negli interni, che invece sono più leggeri e sportivi. Una macchina che ruba l’occhio e che sicuramente ha degli speciali spunti da poter studiare da vicino.

Va specificato che è un modello non adatto a tutti anche per i prezzi da far girare la testa. Infatti parte da 128.400 euro per la S e-tron GT e arriva a 159.400 invece per la RS e-tron GT. Il top di gamma arriva invece addirittura a 175.400. Sicuramente conquisterà un pubblico che non può fare a meno di prestazioni ed eleganza.