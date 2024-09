Tadej Pogacar vanta una collezione di auto spaziale, spicca un mito su strada: il modello

La star del ciclismo slovena Tadej Pogacar non si limita ad inforcare una due ruote a pedali. Nella sua collezione privata, anche una supercar davvero da sballo.

Per chi segue il mondo del ciclismo sportivo il nome dello sloveno Tadej Pogacar è uno dei più caldi del momento. Il campione classe 1998 del Team UAE è il grande favorito per il successo del Mondiale in linea di Zurigo 2024 dopo una stagione che lo ha visto praticamente inarrestabile, in sella alla sua due ruote. I successi ottenuti da Pogacar parlano da soli, in effetti.

Quest’anno, il campione si è portato a casa titoli importantissimi tra cui Strade Bianche 2024, la Liegi-Bastogne-Liegi, il prestigioso Giro d’Italia e ultimo ma non certo per importanza il Tour de France edizione 2024, altro importantissimo trofeo in ambito ciclistico. In attesa della gara del 29 che lo vede grande favorito, Pogacar si gode questo impressionante stato di forma.

“Sono pronto a tutto, il percorso sembra adatto a me”, ha detto confidente alla stampa il ciclista dalla Slovenia in attesa di lanciarsi ancora una volta sul tracciato. Sapete che in ogni caso, il campione non è soltanto veloce in sella alla sua bicicletta? Anche l’automobile che utilizza per spostarsi nel tempo libero, quando non compete, è tutto meno che un mezzo ordinario, guardate che roba.

La supercar dell’atleta

Di recente alcuni giornalisti si sono riusciti ad “impicciare” riguardo alla collezione privata di auto e moto dello sloveno. Non sorprende che guidi un mezzo veloce come una Audi RS4 Avant di ultima generazione. Questa vettura che è la classica familiare sportiva del brand con gli anelli ha un motore V6 Biturbo da 450 cavalli di potenza a fronte di un peso di 1.650 chilogrammi; il prezzo medio del mezzo si aggira sui 103.200 euro da nuova.

Il pezzo forte della collezione del ciclista, però, è senza dubbio la sua Porsche 911 GT3: questo bolide entrato in commercio nel 1999 ed evolutosi negli anni per rimanere al passo con i desideri dei clienti si riconosce dal modello base grazie alle prese d’aria e all’alettone posteriore. Difficile anche non identificare subito il rombo del suo propulsore “flat six” da ben 525 cavalli e 630 nm di coppia montato rigorosamente in posizione posteriore. Il prezzo del bolide? Vicino ai 182.900 euro in tutto.

Curiosamente nella collezione del ciclista trova posto anche un mezzo più “umile” ma da non sottovalutare, specie se viene usato per godersi una bella giornata di sole anziché prendere la solita bicicletta. Si tratta di una Piaggio Vespa 50! Ebbene si, neppure un atleta di livello internazionale ha saputo resistere al fascino della piccola italiana più famosa di tutte.