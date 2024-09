Un po’ SUV e un po’ supercar: questa volta la Range Rover stravolge il mercato

Il Range Rover non si basa più solo sui fuoristrada, ma ora spazia in modo sempre più deciso anche sulle versioni sportive.

Ci sono dei marchi che dimostrano di legarsi in modo indissolubile con una particolare tipologia di vetture. Lo si vede perfettamente con il caso della Land Rover, con il colosso britannico che è divenuto noto in tutto il mondo grazie ai fuoristrada, tanto da poter generare i Range Rover, con questi che ormai sono diventati a sé stanti rispetto alla casa madre.

Il Range Rover ormai è in costante miglioramento da diversi anni, ma si sa che ormai non ci si può basare più solo sui fuoristrada. Questi infatti sono molto richiesti soprattutto negli USA, ma nel Vecchio Continente il loro design ha dovuto avvicinarsi sempre di più allo stile dei SUV. Va ricordato come le due parole non siano sinonime, nonostante molti commettano ancora questo errore.

Il SUV dà modo anche di sviluppare una concezione maggiormente sportiva dell’auto, non a caso anche dei colossi delle supercar come Ferrari, Lamborghini e Aston Martin hanno trovato il modo di dare forma ai loro SUV. Ora però tocca alla Range Rover diventare un po’ più sportiva, ecco dunque come mai è tempo di ammirare uno dei modelli più iconici mai visti.

Range Rover Sport SV: che bomba

Ora è tempo di ammirare questo nuovo ed eccezionale modello di casa Range Rover, con la versione Sport SV che indubbiamente lascia tutti quanti di stucco. Siamo di fronte a un modello nel quale si può ammirare il cofano in carbonio e tra gli optional che si possono richiedere vi è anche la possibilità di aggiungere un frigorifero. Mi raccomando usatelo però solo per il cibo o per bevande analcoliche, non commettete l’errore di bere alcolici alla guida.

La piattaforma che monta al proprio interno è Mla-Flex, con questa che sfrutta una delle molle pneumatiche regolabili. Le dimensioni sono incredibili, visto come la sua lunghezza sia di 495 cm e la larghezza di 205 cm, ma ciò che lascia di stucco sono gli interni. Vi è infatti un sistema infotainment tra i più sofisticati e avanzati al mondo.

Un altro straordinario punto di forza è inoltre il suo motore, con questi che è un sensazionale V8 da 4400 di cilindrata, con la Range Rover che ha deciso di sfruttare il Mild Hybrid. La potenza ha modo di erogare fino a un massimo di 635 cavalli, con il picco di velocità che è di 290 km/h e l’accelerazione che permette di passare da 0 a 100 km/h in soli 3,8 secondi. Un’auto da sogno, ma che ha un prezzo di ben 213.800 Euro.