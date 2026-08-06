Gasolio sotto i 2 euro al litro: possibile ritorno, ma solo con una normalizzazione geopolitica

Un pieno che pesa più del solito, il display che scorre veloce e quell’idea fissa: torneremo mai a vedere il gasolio sotto i 2 euro? La risposta non è un sogno né una resa. È una possibilità concreta, ma appesa a un filo: la normalizzazione geopolitica.

Una mattina di quelle normali. Coda al distributore, scontrini accartocciati nel vano portaoggetti. Chi fa due conti a mente, chi sospira davanti al cartellone dei prezzi. È lì che nasce la domanda che ci unisce tutti: si può davvero tornare a sotto i 2 euro al litro? Non subito. Non comunque. Ma sì, se i venti del Medio Oriente si placano e le quotazioni internazionali rientrano. È l’orizzonte più realistico, non la bacchetta magica.

Cosa tiene alto il prezzo

La leva principale resta il fisco. Anche oggi, nonostante i correttivi temporanei (sul gasolio il taglio delle accise è stato prorogato fino al 25 agosto), oltre metà di ciò che paghiamo alla pompa sono tasse: accise più IVA. Significa più di 1 euro per litro in media.

Materia prima e cambio

Poi c’è la materia prima. La quota legata al valore di benzina e diesel sui mercati pesa tra il 37% e il 48%. Tutto il resto, circa l’8-10%, copre raffinazione, trasporto, rete, margini, oneri finanziari e investimenti. Qui un punto spesso ignorato: negli ultimi 15 anni l’Europa ha perso circa il 20% della sua capacità di raffinazione. Risultato? Siamo più dipendenti dall’estero, soprattutto sul diesel.

Il cambio conta più di quanto sembri. Petrolio e prodotti si pagano in dollari. Nei primi mesi del 2026, l’euro più forte ha tagliato circa due centesimi al litro. Pochi? In una famiglia che fa rifornimento ogni settimana, fanno differenza.

Prezzi relativi e speculazione

Sul fronte dei prezzi relativi, il gasolio resta sopra la benzina. Dalla stretta del 2022 sulle importazioni dalla Russia, il differenziale internazionale oscilla tra 5 e 15 centesimi al litro. Finché il diesel godeva di un’accisa più bassa di 11 centesimi, il divario al consumo si notava meno. Dal 1° gennaio 2026 le aliquote sono uguali e la forbice è più visibile. Con la crisi nello Stretto di Hormuz il gap si è allargato ancora.

Qualcuno parla di “razzi e piume”. La narrativa è suggestiva, ma i numeri spesso dicono altro. Analisi indipendenti e il monitoraggio della Commissione di allerta prezzi del Mimit non hanno rilevato anomalie sistematiche. La speculazione esiste, amplifica la volatilità nei momenti tesi, ma non spiega da sola rincari nati da porti bloccati, impianti fermi, navi fuori rotta.

Le leve per scendere sotto i 2 euro

Servono quattro spinte insieme: distensione internazionale e rotte sicure; Brent e prodotti raffinati in calo; euro stabile o in rafforzamento sul dollaro; più offerta europea: impianti affidabili, logistica snella, scorte adeguate.

La leva fiscale? Gli interventi spot aiutano in emergenza, ma non curano la causa. Una riforma ha senso se premia ciò che inquina meno e sostiene investimenti nella transizione: biocarburanti, carburanti rinnovabili, efficienza nella raffinazione. Chi guida non cerca sconti a orologeria, ma stabilità.

Nel frattempo, qualche gesto pratico conta. Pneumatici alla pressione giusta, guida regolare, pianificazione dei rifornimenti nelle tratte più concorrenziali. Sono centesimi che, mese dopo mese, diventano euro.

Il punto è questo, e arriva a metà strada tra portafoglio e politica. Un gasolio sotto i 2 euro è possibile. Non garantito. Dipende da scelte grandi e da ingranaggi piccoli che girano insieme. Fino ad allora resteremo lì, davanti al display, a leggere cifre e a leggere noi stessi. La domanda resta aperta: quando il rumore del mondo lascerà spazio al clic secco della pistola che si ferma al prezzo giusto?