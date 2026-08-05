Analisi Dettagliata degli Errori della Ferrari nel GP Ungheria: Il Podcast I Doppiati Svela Tutto

Un frammento sincero e tagliente del podcast I Doppiati smonta il weekend Ferrari a Budapest: errori in serie, segnali chiari, lezioni urgenti. E una domanda che resta.

C’è un suono che non ti scordi, quando segui la F1: il mormorio che scende in silenzio. Al GP d’Ungheria è arrivato presto, davanti a un Cavallino nervoso e poco lucido. Nel frammento della puntata del 27 luglio di I Doppiati, smontiamo il weekend pezzo per pezzo. Non per infierire. Per capire. Perché a Budapest, 70 giri, 4,381 km a tornello, i sorpassi sono merce rara. Qui chi sbaglia la base, paga tutto.

Partiamo dalla scena madre: una strategia che ha inseguito la gara invece di guidarla. È la chiave che non anticipo subito, ma si sente da lontano. Scegli una gomma, prevedi il degrado, leggi i tempi rivali, proteggi l’undercut. A Budapest l’undercut è spesso potente, perché pista vecchia scuola: se rientri tardi, resti intrappolato. Noi abbiamo visto esitazioni al muretto, finestre di sosta mancate, comunicazioni al limite del ritardo. I team radio pubblici mostrano indecisione su compound e tempistiche: una chiamata, poi un ripensamento. In uscita, gomme fredde nel traffico. Così regali secondi invisibili.

In qualifica si è piantato il primo chiodo

La Ferrari ha bisogno di partire avanti qui più che altrove. La pista migliora in fretta, i riferimenti cambiano, il giro va costruito senza fronzoli. Non si è vista quella pulizia. Micro errori in frenata, un ultimo settore timido, gestione gomme non perfetta sul giro secco. Non è un dramma in assoluto. È un effetto domino. Partire dietro a Budapest è come presentarsi tardi a una festa dove la musica è già bassa.

Eccolo, a metà di questo racconto, il punto centrale

La mancanza di coerenza decisionale. Il box ha alternato prudenza e aggressività senza una linea. Una sosta prolungata (non abbiamo dati ufficiali sul delta preciso) ha rotto il ritmo. Uno stint si è allungato oltre la logica della prestazione. Il risultato? La vettura ha navigato tra aria sporca e gomme stressate, con il passo gara calato nei momenti chiave. Su una pista così, significa inchiodarsi al tuo destino.

Cosa è andato storto nel box

Lettura sbilenca della finestra pit: pochi metri prima o dopo pesano più del previsto. Scelta compound conservativa al rientro: meglio posizione in pista che gomma “giusta” troppo tardi. Comunicazione a singhiozzo: il pilota ha bisogno di certezze, non di una mappa mentale in continuo aggiornamento. Reazione lenta alle mosse rivali: proteggere l’undercut qui non è un’opzione, è un obbligo.

Dentro l’abitacolo, l’impressione è di una macchina che teme il surriscaldamento in scia e non trova trazione costante

È possibile: asfalto caldo, usura che morde. Ma la differenza, per come la raccontiamo in puntata, l’ha fatta l’assenza di una narrativa chiara: dove volevi portare la gara? Davanti alla logica dell’Hungaroring, la risposta è rimasta sospesa.

La lezione per il resto della stagione

Budapest insegna sempre la stessa cosa: il valore della semplicità. Priorità alla posizione in pista. Stop puliti. Messaggi lineari. Se il pacchetto non è al top, riduci la complessità. Strappa un undercut, difendi con lucidità, accetta il compromesso. Controintuitivo? Sì. Ma spesso è così che eviti la trappola dei “quasi”.

Da tifoso e da ascoltatore, non cerco miracoli

Cerco un filo. Un’idea che resista al primo imprevisto. La Ferrari deve tornare a dettare il ritmo delle scelte, non a rincorrerle. L’Ungheria è stata un brusio che scendeva in silenzio. La prossima volta, riusciremo a sentirlo un secondo prima?