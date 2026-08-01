Il rombo nel Motodrom non si è mai spento davvero: a Hockenheim aspettano il segnale giusto, tra telefonate ai vertici e conti che non tornano. La Formula 1 li sente, li vede, ma chiede impegni seri. E il tempo, come sempre nel motorsport, corre più veloce di tutti.

Hockenheim cerca il ritorno in Formula 1: Domenicali rivela i contatti e gli investimenti necessari

C’è un’eco che resta in testa quando passi sotto la Curva Nord del Hockenheimring. Io la ricordo così: bandiere, colori, il tifo che scoppia come un colpo di scena. L’ultima volta in Formula 1 è stata nel 2019. Da allora, silenzio di calendario. Ma non di ambizione. Il circuito ha riallacciato i rapporti. Ha bussato di nuovo alla porta di Stefano Domenicali. E da quella porta, dicono, è arrivato un “parliamone”.

Hockenheim non chiede un miracolo. Chiede spazio. Nel medio periodo. Per tornare a raccontare la Germania dell’auto, quella che ha riempito pagine e gradinate. Oggi il pubblico c’è, i club ci sono, le case costruttrici osservano. La spinta emotiva è reale. Ma la Formula 1 di oggi è diversa. Corre in città-stato che investono, attrae mercati nuovi, vive in un calendario saturo. E il punto, inevitabile, arriva a metà discussione.

Domenicali lo ha ribadito con chiarezza: i contatti ci sono. La porta non è chiusa. Però servono investimenti, un promoter solido, un piano a lungo termine. Non basta l’effetto nostalgia. Serve struttura economica. E serve adesso.

Perché Hockenheim ci riprova

La Germania è rimasta fuori in pianta stabile dal 2019. Nel 2020 si è corso al Nürburgring, ma come tappa straordinaria. Intanto, Zandvoort è rinata grazie a un consorzio privato e a un progetto fan-first. Spielberg sta in piedi con il peso di un grande marchio. Silverstone ha firmato lungo dopo lavori pesanti. Hockenheim guarda questi esempi e prende appunti: senza un’alleanza tra sponsor, istituzioni locali e circuito, il sogno resta appeso.

Il fascino sportivo non manca. Il “Motodrom” è un’icona. Il tracciato ha licenza FIA Grade 1, quindi la base è pronta. Ma lo standard attuale alza l’asticella su paddock, hospitality, aree media, mobilità e servizi digitali. La sostenibilità pesa: energia pulita, gestione rifiuti, trasporti collettivi. La Formula 1 corre verso il Net Zero 2030. Chi vuole salire, si adegua.

Il conto da pagare (e dove servono i soldi)

Qui sta lo scoglio. La cosiddetta “fee” di ospitalità vale decine di milioni l’anno. In alcuni casi recenti supera i 50. Non tutti possono. In Europa, spesso, serve sostegno pubblico per coprire il gap tra incassi da biglietti e costo del contratto. Nel 2019, Hockenheim ce l’ha fatta anche grazie a un forte supporto industriale. Oggi quella stampella non è garantita. E il calendario è già a 24 gare, il tetto operativo dichiarato. Ogni rientro implica una rotazione o un addio da qualche altra parte.

Quali interventi sono verosimili? Un upgrade del paddock per team e hospitality aziendali. Un media center più grande. Pianificazione traffico con treni speciali e navette ad alta frequenza. Pacchetti esperienza per famiglie e giovani, perché il weekend valga ogni euro. E un accordo pluriennale, non spot: è l’unico modo per ammortizzare i costi e convincere partner e istituzioni.

Non tutto, va detto, è definito: non ci sono cifre ufficiali sul tavolo né una data concreta. C’è però un segnale politico. La Formula 1 vuole la Germania, se la Germania la vuole davvero. La distanza tra le due cose è, in fondo, un foglio excel.

Intanto, lo stadio naturale di Hockenheim aspetta. I sedili blu guardano la pista, come se potessero ricordare da soli la traiettoria giusta. La domanda è semplice e scomoda: chi avrà il coraggio di firmare l’assegno e prendersi il rischio? Forse, tra un’estate e l’altra, lo scopriremo dal rumore che torna. O dal suo contrario.