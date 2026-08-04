Il SUV Elettrico Cinese che Conquista il Mercato: 20.000 Prenotazioni in Soli 7 Minuti

Un’onda che arriva da Est con il rumore di una notifica sullo smartphone: in pochi minuti, migliaia di clic diventano file in coda ai configuratori. E un nuovo SUV elettrico cinese mette il naso in Europa con un prezzo che fa tremare i listini e accende conversazioni nelle chat di famiglia.

Non serve essere addetti ai lavori per capirlo: quando un’auto fa parlare tutti, qualcosa è cambiato. Il nuovo SUV full electric di Xpeng sta correndo in Cina e la notizia rimbalza qui da noi per un motivo semplice. Il prezzo d’ingresso annunciato per l’Europa è di circa 35.600 euro. Una cifra che scardina molte abitudini: chi valutava un benzina “per sicurezza” ora si ritrova a fare conti diversi, più vicini alla realtà di stipendi e città congestionate.

Prima di arrivare al numero che ha incendiato i social

Fermiamoci un secondo su ciò che attira. La promessa è chiara: tanta sostanza a un prezzo competitivo. Un crossover ben dimensionato per la vita quotidiana, design pulito, abitacolo spazioso, infotainment moderno. Quello che una famiglia cerca oggi, senza dover salire di segmento o scendere a compromessi fastidiosi. Anche perché, nel mercato elettrico, l’equilibrio tra comfort, dotazioni e costi di gestione è tutto.

Molti si chiedono cosa ci sia “dietro” il prezzo

La risposta, spesso, è nell’efficienza industriale. Le case cinesi hanno filiere verticali, piattaforme condivise, capacità produttiva ampia. Questo consente di contenere i costi di una batteria e offrire dotazioni ricche, con sistemi ADAS evoluti e aggiornamenti software rapidi. Non abbiamo dati certi sull’autonomia di questo modello specifico per l’Europa: le comunicazioni ufficiali non sono ancora definitive. Ma la tendenza di categoria è chiara: efficienza e ricarica più veloci rispetto a pochi anni fa.

E ora il punto caldo

In patria, Xpeng ha comunicato di aver raccolto circa 20.000 prenotazioni in 7 minuti. Un lampo. È bene dirlo senza giri di parole: le prenotazioni non sono immatricolazioni. In molti casi parliamo di depositi ridotti e rimborsabili, tipici dei lanci digitali in Asia. Ma l’indicazione c’è: l’interesse è reale, il prodotto intercetta una domanda pronta. Immagina la scena: pausa caffè, link sul gruppo, due tap, il posto in lista è fatto. È così che si muove oggi il mercato.

Perché piace così tanto

Perché abbassa la soglia d’ingresso. Un prezzo sotto i 36 mila euro apre il gioco a chi confronta l’elettrico con un termico ben accessoriato. Perché parla la lingua giusta: comfort, tecnologia utile, consumi contenuti in città, manutenzione semplice. Perché promette tempi e costi di uso sostenibili. La ricarica domestica notturna, per chi può, fa la differenza nei conti di ogni mese.

Cosa cambia per l’Europa

Il tema non è solo il prodotto, ma l’ecosistema. La rete di assistenza, la disponibilità pezzi, i tempi di consegna, il valore residuo. Un listino aggressivo non basta se il cliente non si sente coperto sul lungo periodo. Qui si gioca la partita vera, insieme al contesto regolatorio: dazi e verifiche europee sugli incentivi possono muovere l’ago della bilancia. Eppure, una cosa è difficile da ignorare: se un SUV elettrico di questa taglia si presenta a 35.600 euro, il confronto con rivali benzina, diesel o ibridi si fa immediato. E spinge tutti, anche i marchi storici, ad accelerare.

In una concessionaria di provincia l’ho visto succedere: padre e figlia arrivano “solo per guardare”. Toccano lo schermo, aprono il bagagliaio, chiedono dei tempi sulla wallbox condominiale. Alla fine non comprano. Ma escono con un dubbio nuovo: e se fosse arrivato il momento di guidare in silenzio?

Forse la domanda vera non è se l’auto cinese “sfonda” il mercato. È se noi, come automobilisti, siamo pronti a riscrivere le nostre abitudini con lo stesso gesto con cui prenotiamo una pizza sull’app. Quando anche i weekend fuori porta profumano di presa domestica e non di distributore, capisci che il cambiamento non è solo tecnologico. È culturale. E tu, in quale fila vuoi metterti?