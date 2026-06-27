Mercedes Rimuove il Diffusore Seghettato Dopo il Divieto della FIA: La Mossa Successiva alla Richiesta di Chiarimento della Ferrari

Un bordo seghettato, una domanda sussurrata nel paddock, una risposta ufficiale che cambia il quadro. In poche ore, la Formula 1 è passata dall’intuizione alla retromarcia: la storia del nuovo diffusore Mercedes racconta come una virgola nel regolamento possa diventare un punto fermo in pista.

In Canada la Mercedes ha portato una soluzione che ha fatto parlare tutti. Un diffusore seghettato, con un bordo lavorato per gestire meglio l’aria in uscita dal fondo. A occhio nudo sembrava un dettaglio di stile; in realtà puntava a rendere più stabile la macchina nei tratti lenti e a pulire la scia in rettilineo. Piccole cose, certo. Ma in Formula 1 le piccole cose sono tutto.

Nel paddock, la voce è corsa veloce. C’era curiosità, ma anche scetticismo. In questi casi, il confine tra idea brillante e area grigia è sottile. E quando il confine è sottile, arriva quasi sempre una richiesta di spiegazioni.

A presentarla è stata la Ferrari: una formale richiesta di chiarimento alla FIA sul trattamento dei bordi del fondo e del diffusore. Non c’è nulla di strano: è una prassi. Un team pone una domanda, la Federazione risponde per tutti, e quella risposta diventa guida.

Cosa ha detto la FIA, cosa ha fatto Mercedes

La risposta è arrivata sotto forma di direttiva tecnica. In sostanza, la FIA ha chiarito che lavorazioni “seghettate” o “dentellate” sui profili del diffusore non sono ammesse se mirano a generare effetti aerodinamici specifici oltre la forma consentita. I dettagli millimetrici non sono stati resi pubblici, e non ci sono numeri ufficiali disponibili nelle comunicazioni aperte, ma l’indicazione è stata netta.

A quel punto la Mercedes ha fatto la scelta più semplice e più intelligente: ha rimosso l’elemento introdotto a Montreal e ha montato una specifica standard. Meglio evitare interpretazioni borderline e concentrarsi sul pacchetto complessivo. È prudenza, ma è anche strategia. Nessuno vince un Mondiale litigando con il regolamento.

Perché questa storia conta davvero

Perché ci ricorda come funziona la F1 al suo livello più alto. L’innovazione spinge, il regolamento risponde, i team si adattano. È successo in passato con fondi flessibili, ali a cucchiaio, beam wing creativi. Succederà ancora. La chiave è il tempismo: introdurre, testare, consolidare. E se serve, cambiare rotta in fretta.

Cambia qualcosa, ora, per la performance? Probabile che il vantaggio puntuale del profilo “a sega” fosse legato a stabilità in appoggio e qualità dell’aria dietro la vettura. La sua assenza potrebbe costringere a ritarare l’assetto, magari con un filo più di downforce dal retrotreno o con altezze da terra diverse. Ma il quadro grande resta: la monoposto di Brackley nelle ultime gare aveva mostrato segnali concreti di crescita, e un singolo dettaglio non riscrive la stagione.

Un’immagine dal box resta in testa: meccanici curvi sul fondo, teli neri, mani veloci. In quei gesti c’è tutta la F1. L’idea, la verifica, l’eventuale rinuncia. Anche i tifosi lo sanno: lo sport vive qui, nel respiro corto dei dettagli. E quando la FIA mette un paletto, i progettisti ne disegnano subito un altro più in là.

C’è un lato, però, che ci parla da vicino. La Ferrari ha chiesto una spiegazione, l’ha ottenuta, e il rivale si è adeguato. Non è polemica: è competizione regolata. A qualcuno sembrerà freddo, burocratico. In realtà è la garanzia che domenica, quando il semaforo si spegne, vediamo il meglio consentito. E forse è proprio questo il punto: quanto lontano si può spingere un’idea senza superare la linea? La risposta, spesso, sta nell’aria che non vediamo ma che decide tutto.