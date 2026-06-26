Lamborghini Urus SE Performante: 800 CV non Bastano Più, la Prima Foto Anticipa un Debutto Esplosivo

Un lampo giallo, un profilo tagliente, il rombo che immagini prima ancora di sentirlo: la Lamborghini Urus torna a farsi vedere con una prima foto che parla più di mille comunicati, e una data di debutto già segnata in agenda.

Il teaser è breve, ma basta per alzare il volume dell’attesa. La Casa del Toro mostra la sagoma e stop. Niente rumore, solo indizi. Eppure quella linea dice una cosa semplice: gli 800 CV della Urus SE sono già il nuovo minimo sindacale. È come se Sant’Agata ti fissasse negli occhi e sussurrasse: “Abbiamo appena iniziato”.

Cosa sappiamo con certezza

Partiamo dal terreno solido. La Lamborghini Urus SE, presentata come ibrida plug-in, unisce il V8 biturbo da 4.0 litri a un motore elettrico e porta in dote 800 CV complessivi e valori di coppia da supercar. I numeri dichiarati per il modello SE sono da brivido: 0-100 in circa 3,4 secondi, oltre 300 km/h di punta, e fino a circa 60 km di marcia in elettrico in ciclo WLTP, dati che trovano riscontro nelle specifiche ufficiali. La batteria è di grande capacità per il segmento e permette un uso quotidiano sorprendentemente silenzioso: scuola, ufficio, centro città, tutto in modalità “EV” finché serve.

Questo è il contesto. E qui si innesta l’indizio forte di oggi: la foto e la data fissata per una versione che, con ogni probabilità, spingerà ancora più in là l’asticella. La chiamano già, informalmente, Urus SE Performante. Denominazione da confermare, certo, ma il segnale è chiaro.

Perché questa “Performante” conta davvero

Chi segue Lamborghini sa che il badge Performante non è un adesivo: è una promessa. In passato ha significato meno peso, assetto più cattivo, aerodinamica più affilata. Basti ricordare il record al Pikes Peak del 2022 firmato da Urus Performante, un biglietto da visita che parla da solo. Ora, con la base tecnica della SE ibrida, il gioco cambia: l’elettrico non è un tappo, è un acceleratore. In uscita di curva riempie i vuoti, lavora dove il turbo prende fiato, moltiplica sensazioni. E rende plausibile quello che fino a ieri era un ossimoro: un super SUV più feroce e, al tempo stesso, più gestibile.

Cosa aspettarsi? Più che un aumento sfrontato della potenza, un affinamento chirurgico: risposta dell’acceleratore ancora più pronta, freni dimensionati per l’uso duro, assetto che taglia i trasferimenti di carico. Sui numeri definitivi — cavalleria, massa, tempi sullo 0-200 — Lamborghini non ha ancora rilasciato dati ufficiali; qualsiasi cifra oltre gli 800 CV resta, ad oggi, speculazione. Ma il linguaggio del teaser, e la tradizione del marchio, invitano a pensare a una macchina che cerca il “tempo” più che il “titolo”.

Immagina una mattina feriale: parti in elettrico, traffico e silenzio. Poi la tangenziale si apre, la batteria e il V8 si danno il cambio senza strappi, e ti ritrovi con quella spinta piena, rotonda, che ti fa pesare la giornata di meno. È qui che la tecnologia smette di essere “tema” e torna esperienza.

Un’ultima nota pratica. Prezzi, allestimenti e disponibilità? Non comunicati. Appena arriveranno, li leggeremo sul sito ufficiale Lamborghini (lamborghini.com). Fino a quel momento, resta la foto. E un’idea semplice: se questa è solo l’anteprima, cosa succederà quando si accenderanno i fari del palcoscenico? La risposta, a volte, è già nel modo in cui guardi quell’ombra.