Un Mostro da 4.000 CV: Scopriamo il Camion più Costoso del Mondo e il suo Incredibile Sistema di Frenata

Un rombo che sembra un temporale, una scia di metallo lucido e un’idea folle: far correre un camion come un dragster e poi fermarlo come se nulla fosse. È la storia di un mostro da 4.000 CV, nato per sorprendere e per ricordarci che il limite, spesso, è solo una linea da ridisegnare.

Ti è mai capitato di sentire un camion e pensare a una band americana che apre il concerto? Ecco, immagina quel volume, poi raddoppialo. Davanti hai un ex trattore stradale d’epoca, rifatto come un’auto da spettacolo. Si parte da un Peterbilt del 1979. Si arriva a un pezzo unico che parla più col tuono che con le parole.

Dietro questa trasformazione c’è l’ossessione di far convivere tradizione e delirio. Un nome circola da anni, sussurrato tra appassionati e curiosi: THOR24. Non serve essere ingegneri per capirlo. Servono occhi aperti e un po’ di fiducia.

Il cuore: 24 cilindri e 12 compressori

Sotto il cofano allungato battono due V12 Diesel, fusi in un concerto da 24 cilindri. Sopra, come canne d’organo, svettano i 12 compressori volumetrici. L’insieme spara fuori circa 4.000 CV: una cifra che fa rima con esagerazione, ma qui è semplicemente la regola del gioco. A bordo compare anche una citata turbina aeronautica ausiliaria: diverse ricostruzioni la indicano come supporto ai sistemi secondari e agli show pirotecnici; i dettagli tecnici, però, non sono univoci e vanno presi per quello che sono, racconti da officina con basi reali e qualche zona d’ombra.

È un camion? Sì. Ma su pista si comporta da dragster: accelerazioni che ti incollano allo schienale e scarichi che frustano l’aria. E qui, a metà del racconto, arriva il colpo di scena: nel 2019 questo colosso è stato aggiudicato a un’asta internazionale a Riyadh per circa 12 milioni di dollari. Da allora, è entrato nell’immaginario come il camion più costoso del mondo. Non una formula promozionale: un dato di fatto, con tutto il suo peso.

Fermare un mostro: freni, freno motore e paracadute

La domanda vera, però, è un’altra: come lo fermi? A quella potenza si somma una massa importante. Il sistema di frenata standard non basterebbe. Qui ogni dettaglio lavora per non trasformare lo show in un azzardo.

Freni principali: l’impianto ad aria è stato potenziato. Materiali ad alta resistenza al calore, componenti maggiorati, gestione termica accurata. Non troverai la poesia nei numeri dei dischi o dei tamburi, ma nel fatto che, dopo una tirata, non si cuociono.

Freno motore: il classico “Jake brake” agisce su entrambi i V12. In discesa o in rilascio toglie carico ai freni di servizio e stende il tempo, quel tanto che basta a far restare fredda la testa.

Paracadute: il tratto spettacolare e, paradossalmente, il più sobrio per affidabilità. Due grandi paracadute da corsa tagliano la velocità in pochi secondi e fanno quello che i freni, da soli, non dovrebbero mai fare: domare l’inerzia senza surriscaldarsi.

Alcune cronache parlano di passaggi in pista con medie da brivido. I tempi cronometrati variano a seconda delle fonti, segno che il mezzo è nato più per “mostrare” che per competere ufficialmente. Ma il punto resta: qui la sicurezza è un progetto, non un accessorio.

C’è poi l’immagine che resta addosso. Il rumore che vibra nelle costole. I paracadute che si aprono come vele. E quell’idea ostinata di potenza controllata, quasi una promessa: si può andare fortissimo e, insieme, scegliere come fermarsi. Nel traffico di tutti i giorni non ci serve un THOR24. Ma dentro, forse, sì: qualcosa che spinge, e qualcosa che ci aiuta a capire quando è il momento di tirare la corda. Tu, oggi, quale dei due senti più vicino?