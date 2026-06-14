Wolff Elogia l’Aggiornamento ‘Mostruoso’ della Ferrari: ‘Ha Rivoluzionato la Macchina, Dobbiamo Reagire’

Barcellona non perdona. Qui, tra l’arco infinito di Curva 3 e l’aria calda del pomeriggio, capisci subito chi ha trovato la chiave e chi ancora la cerca. Quest’anno, lo scatto che ha acceso il paddock porta il colore del rosso.

Allo Montmeló lo si avverte già dall’odore dei freni al rientro in pit lane: quando una vettura cambia pelle, cambia anche il ritmo del paddock. La Ferrari ha portato un aggiornamento sulla SF-26 che ha fatto alzare più di un sopracciglio. Poche parole, pochi sorrisi, tanta sostanza. Chi era a bordo pista ha notato una macchina più piantata nei curvoni veloci e più pulita negli appoggi. Non ci sono dati ufficiali condivisi, ma le stime informali nel paddock parlano di “alcuni decimi” trovati sul giro. Va preso con cautela, certo. Ma a Barcellona, dove l’asfalto misura davvero il valore, non è fumo.

Il tracciato catalano è lungo 4,657 km e mette sotto stress il pacchetto complessivo: efficienza aerodinamica, stabilità nel medio-veloce, gestione gomma in stint lunghi. Se un’evoluzione funziona qui, spesso funziona quasi ovunque. E il nuovo pacchetto della Rossa ha dato segnali riconoscibili anche a occhio: percorrenze più stabili nella 9, meno correzioni in uscita dalla 14, velocità più “rotonda” sul dritto senza scavallare di drag. Non è poesia, è sostanza che si vede nelle piccole cose.

Il segnale da Montmeló

Il punto si capisce quando parla l’avversario. Toto Wolff ha definito “mostruoso” il salto della Ferrari e ha riconosciuto che quel lavoro “ha rivoluzionato la macchina”. Poi il messaggio che brucia: “dobbiamo reagire”. Parole pesanti, perché in Formula 1 l’elogio pubblico all’altrui sviluppo non è moneta che gira facile. Non abbiamo accesso alla telemetria, non possiamo quantificare con certezza. Ma quando il team principal di Mercedes batte le mani altrui, significa che in pista qualcosa di concreto è passato.

Esempi, non slogan. Nel secondo settore, con cambi di direzione e appoggi lunghi, chi seguiva la SF-26 ha parlato di una linea più “sicura” e di un retrotreno meno nervoso nei trasferimenti. Sui long run del venerdì, i passaggi hanno mostrato un degrado gomme più regolare, senza quel dente di temperatura che spesso ti manda fuori finestra. Sono dettagli, ma a Montmeló i dettagli sommano tempo.

La risposta Mercedes

Da Brackley non arriverà un comunicato trionfalistico. Arriverà lavoro. La reazione passa da ciò che non si vede: correlazione tra galleria del vento e pista, micro-correzioni al fondo, finezze su assetto meccanico e altezze, aggiornamenti in scaletta nelle prossime tappe europee. È lì che la frase “dobbiamo reagire” trova senso: non come scossa d’orgoglio, ma come processo. Quando riconosci lo step dell’altro, ridisegni le tue priorità. E i tempi in F1 sono crudeli: settimane, non mesi.

Per chi guarda, questo è il bello. Vedi la concorrenza misurarsi non a colpi di dichiarazioni, ma di scelte. Ferraristi e mercedesisti lo sentono nello stomaco: il campionato si gioca anche su giornate come questa, in cui un bullone spostato di due millimetri cambia l’umore di un team.

In fondo resta una domanda semplice, la più racing di tutte: ciò che abbiamo visto in Spagna è un lampo o è l’alba? Se ascolti il rumore ai box, sembra l’inizio di qualcosa. E a volte basta un curvone preso con un filo di gas in più per capire che il vento, là fuori, sta già cambiando.