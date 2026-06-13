Paddock Plus: la rivoluzione delle officine gommiste firmata Fintyre

Un lunedì mattina, compressori che ronzano e gomme che rotolano: in quell’aria d’officina si decide una parte della nostra sicurezza su strada. L’idea che ogni centro lavori con lo stesso passo, la stessa cura, la stessa parola chiara non è un sogno romantico: è un progetto industriale che oggi prende forma.

C’è chi entra dal gommista con una lista mentale di dubbi: tempi, costi, fiducia. E c’è chi ha fretta perché il cambio stagionale non aspetta. In mezzo, un mestiere artigiano che vive di mani esperte e organizzazione. Qui arriva il peso di un gruppo che, da anni, mette ordine nella filiera.

Parliamo di Fintyre, uno dei grandi distributori italiani: nato nel 2008, presenza capillare con oltre 700 centri affiliati, due hub logistici a Bergamo e Roma Nord, dieci magazzini sul territorio, più di 6 milioni di pneumatici movimentati all’anno su oltre 50 marchi. Numeri che spiegano perché ogni dettaglio, dalla consegna al banco, conti.

Cosa cambia davvero in officina

Il punto non è un’insegna nuova. È portare strumenti concreti dentro le officine gommiste: formazione tecnica e manageriale, tool per gestire l’attività, supporto al posizionamento in città o in provincia. In pratica, processi condivisi e competenze aggiornate.

Immagina la scena

Arrivi per il treno estivo. L’accettazione ti dà subito tempi certi. Il tecnico spiega con parole semplici: usura, pressione, DOT, differenza tra riparazione e sostituzione. Il preventivo è chiaro, niente asterischi. Il sistema di officina registra lo storico e propone il controllo dopo 5.000 km. Sono gesti piccoli, ma fanno standard.

Qui entra il cuore della novità. Si chiama Paddock Plus. Non è solo affiliazione: è, come sottolinea l’amministratore delegato Mattia Franchi, “un percorso strutturato che consente al rivenditore di evolvere, investire e crescere in modo sostenibile, aumentando anche il numero delle visite in negozio”. La spinta è duplice: più metodo per chi lavora, più fiducia per chi guida.

Sui contenuti specifici dei moduli formativi e dei tool digitali non ci sono dettagli pubblici esaustivi: il perimetro dichiarato riguarda competenze tecniche e di gestione, oltre a linee guida per il posizionamento commerciale. È già un passo forte, soprattutto nei picchi stagionali, quando la fila in officina si allunga e la qualità rischia di sfilacciarsi.

Vantaggi per chi guida

Per l’automobilista, l’obiettivo è ottenere standard di servizio omogenei nella rete: competenza verificabile, trasparenza nei prezzi, aggiornamento continuo. Tradotto: a Milano come a Cosenza, ti aspetti la stessa diagnosi, la stessa cura al serraggio, la stessa spiegazione a voce. Non uniformità fredda, ma coerenza.

Un esempio semplice

Parti per un viaggio lungo e ti capita una vibrazione in autostrada. Ti fermi in un centro affiliato diverso da quello di fiducia. Trovi procedure condivise, test rapidi, un report che parla la stessa lingua del tuo storico lavori. È lì che capisci il valore di una crescita sostenibile: non correre di più, ma sbagliare di meno.

Sul fronte dell’officina, il cerchio si chiude con la logistica: se la gomma giusta arriva quando serve, la qualità non si interrompe mai. E quando la qualità non si interrompe, la fiducia cresce. Il resto è mestiere, quello che riconosci da mani pulite e parole dritte.

In fondo, non chiediamo miracoli: chiediamo coerenza, chiarezza, ascolto. Se il “plus” di Paddock sta qui, forse la prossima volta che entrerai dal gommista non penserai al tempo perso, ma alla strada che ti aspetta. Che tipo di cura vorresti trovasse, là fuori, il tuo prossimo chilometro?