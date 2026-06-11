BYD Dolphin G DM-i: la rivoluzione plug-in che sfida Clio, Yaris e MG3

Una compatta che vive da elettrica e viaggia lontano come un’ibrida: la BYD Dolphin G DM-i promette autonomia vera, costi bassi e spazio furbo. L’ho guidata a Berlino tra semafori, pioggia e tangenziali: è qui che capisci se una rivoluzione è pronta per la strada di casa.

Powertrain e vita reale

La BYD Dolphin G DM-i è oggi l’unica plug-in di segmento B davvero sul mercato. La sua idea è semplice: batteria da 18,3 kWh, motore elettrico che spinge sempre e benzina solo quando serve. Se avete una presa in garage, ricaricate di notte e vi svegliate con circa 105 km di autonomia elettrica dichiarata. In città, per molti, significa una settimana intera senza toccare la pompa.

Quando la batteria finisce, niente ansia. Il 1.5 aspirato lavora per fare da generatore e, quando schiacci forte, aiuta anche le ruote. Su un modello con lo stesso sistema ibrido, il nostro Centro prove ha misurato in città 29,5 km/l: un numero che pone la Dolphin G allo stesso tavolo di Yaris Hybrid, Clio E-Tech e MG3 Hybrid. Sono dati verificabili; la media reale dipenderà da percorso, temperatura e piede, ma l’ordine di grandezza è quello giusto.

Su strada, l’auto si muove come un’elettrica pura. L’erogazione è liscia, senza cambi che interrompono il passo. I 212 CV combinati bastano e avanzano: lo 0-100 in 8,3 secondi rende brillante un sorpasso o un ingresso in autostrada. Solo in queste situazioni il quattro cilindri si fa sentire. Il serbatoio da 42 litri e la gestione ibrida regalano fino a un migliaio di chilometri tra una sosta e l’altra: non siete prigionieri della spina, ma la ricarica domestica resta la chiave per spendere poco.

Non tutto è seta. Il retrotreno è un po’ rigido sugli ostacoli secchi e lo sterzo, come su molte cinesi, non ha la prontezza dei migliori europei. In compenso, la posizione di guida è ben tarata: seduta bassa, gambe distese, piantone con buona escursione. Ci si sente subito “dentro” la macchina, non appollaiati sopra.

Spazio, tecnologia, prezzi

Dentro c’è aria. Passo di 2,61 metri, pavimento piatto, bocchette posteriori e due USB-C: dietro si viaggia bene anche in tre. Il bagagliaio da 425 litri è tra i più grandi della categoria, con doppio fondo per cavo e kit gomme, quattro ganci, luce a LED e una cappelliera morbida che non fa rumore. Le plastiche? Molte sono rigide e il tunnel meriterebbe accoppiamenti più curati; comunque dove appoggiano mani e gomiti i materiali sono morbidi.

La parte digitale convince quasi del tutto. Strumentazione da 8,8” (chiara, ma con font piccoli) e infotainment da 12,8 pollici con ambiente basato su Google e aggiornamenti OTA. Il climatizzatore si gestisce solo da schermo, serve un po’ di pratica. Utile lo swipe dall’alto: in un attimo richiami le scorciatoie e metti a posto gli ADAS quando sono troppo zelanti.

Capitolo prezzi. Quattro allestimenti: Active a 24.790 euro, Boost a 27.290, Comfort a 28.790, Sport a 30.790. Nel lancio la plug-in parte da 23.640 euro. Per i privati: anticipo di 7.300 euro e 35 rate da 109 euro (TAN 7,20%, TAEG 9,70%). Per il business: noleggio a 299 euro/mese con 4.200 euro di anticipo per 48 mesi, IVA esclusa. Numeri trasparenti, senza sorprese nascoste.

Alla fine, la domanda è semplice: se un’auto piccola ti fa vivere da elettrico tutta la settimana e ti lascia libero nel weekend, non è questa la vera sfida a Clio, Yaris e MG3? Forse la rivoluzione non fa rumore: entra in garage, si attacca alla presa e la mattina è già pronta. Tu lo sei?