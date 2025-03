Diesel e benzina, sorpresa al distributore: svolta sui prezzi

Grande sorpresa per gli automobilisti che usano ancora auto a motore termico. Finalmente è successo davvero…

Negli ultimi anni, gli italiani hanno dovuto fare i conti con un rincaro dei prezzi della benzina davvero molto pesante da sostenere, specie per le famiglie dei ceti basso e medio. In particolare quando sono iniziati i primi fuochi della guerra in Ucraina i costi sono schizzati alle stelle, al punto da arrivare vicini a record degni della crisi del Medio Oriente degli anni settanta.

In questa situazione i nuclei familiari sono andati avanti come potevano, chi risparmiando il più possibile sull’uso dell’auto, chi passando ad un’auto elettrica, ibrida o con impianto GPL e chi invece andando a fare il pieno nella vicina Slovenia se si parla delle Regioni del nord! Negli ultimi mesi, per fortuna, la situazione sembra essere stata sempre in netto miglioramento.

In particolare, gli ultimi dati raccolti dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy sembrano propendere per un calo che continua a far scendere i prezzi di benzina e diesel in particolare, al punto che nelle ultime ore, siamo arrivati a valori degni del periodo “preguerra”. Andiamo ad informarci e a scoprire perché possiamo tirare un sospiro di sollievo dopo mesi durissimi.

Il pieno costerà meno, ecco i dati

Per interpretare questi dati, è stato preso come misura il 24 gennaio: da quella data, secondo il MIMIT, i costi netti di benzina e diesel, sia per quanto riguarda il servito che per quanto concerne il self service, non hanno fatto che calare continuamente, al punto che ci troviamo a dei valori molto interessanti per chi dovesse decidere di fare il pieno in previsione della settimana lavorativa.

I prezzi di un litro di benzina Self Service sarebbero scesi a 1,8 euro per litro mentre quelli di un litro di gasolio Self Service sono scesi addirittura a 1,71 euro per litro. Il servito si attesta ancora sui 2 per litro di benzina ed 1,9 per il gasolio; cifre alte, ma anche qui, abbiamo potuto assistere ad un deciso calo, rispetto a come era cominciato l’anno.

Se prendiamo i prezzi di gennaio, possiamo osservare un netto calo del costo della benzina pari a circa 3,2 centesimi mentre il gasolio è calato di circa 3,7 centesimi, cifre interessanti che permettono di fare il pieno con maggiore serenità.