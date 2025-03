Auto a basso consumo e a basso costo: con queste dimentichi il benzinaio, c’è anche il gioiellino di Stellantis

Novità importanti per il mondo delle auto, con una serie di modelli che permettono finalmente di risparmiare sulla benzina.

In questi anni sono aumentati sensibilmente i costi delle vetture, ma non solo per quanto riguarda l’acquisto, ma anche per la loro gestione. Tutti i costi collaterali ormai sono incontrollati e dunque sta diventando per molti un vero e proprio lusso poter mettere le mani su delle quattro ruote.

Non è un caso che, come viene riportato anche sulle pagine di Quattroruote, nelle città nelle quali i servizi pubblici funzionano al meglio, si ha anche un numero di 18enni maggiore senza patente. Sono tante le aziende che stanno puntando sempre di più in questa direzione, considerando come le elettriche soffrono sul mercato proprio per la loro incapacità di creare auto con autonomia soddisfacente.

Intanto le vetture a benzina continuano a raccogliere un enorme successo e lo si vede anche per un’autonomia sempre maggiore. Ci sono alcuni modelli che hanno in questo aspetto il loro grande punto di forza e non ci sono davvero dubbi sul fatto che sempre più persone cercheranno di mettervi le mani sopra.

Alfa Romeo Junior e non solo: le occasioni a bassi consumi

Sono sempre di più le vetture che al giorno d’oggi hanno dimostrato di voler abbattere i consumi, con Stellantis che da questo punto di vista non vuole di certo rimanere indietro. Lo si vede anche nel momento in cui si ha a che fare con la nuova Alfa Romeo, con questa che è una stupenda Junior, contenuta nelle dimensioni e che ha modo di compiere 100 km con soli 4,8 litri.

Stellantis però non si ferma solo alla casa meneghina, ma dimostra di aver alzato sensibilmente il livello anche con il caso della Opel Mokka, un altro eccezionale modello che si stanzia sui 4,8 litri ogni 100 km. Il Gruppo italo francese non rimane però fermo nemmeno con altri grandi modelli, con i suoi fiori all’occhiello che sono uno per nazione.

Dalla Francia vi è la Peugeot 208, dalla Germania la Opel Corsa e dall’Italia la Lancia Ypsilon, tutte sui 4,5 litri ogni 100 km. A dominare la categorie delle utilitarie per quanto concerne il contenimento dei costi vi è però la Suzuki, Swift, un gioiellino che permette così di stanziarsi sui 4,4 litri ogni 100 km. Auto per tutti e con i consumi che non saranno di certo un problema e che fanno gioire i clienti.