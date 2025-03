Tesla, esplode la protesta contro Musk: ecco come i clienti si ribellano, è la fine del dominio?

La protesta nelle piazze e davanti le sedi di Tesla continua ininterrottamente, ma ci sono altre iniziative volte a colpire Musk. Una è unica.

Il braccio teso del CEO di Tesla non è affatto andato giù a molti e la risposta da parte di una gran fetta della popolazione è stata davvero scioccante. Oltre alle tante proteste che infiammano le piazze statunitensi e quelle dinanzi alle sedi del marchio di Elon Musk, ci sono anche altre iniziative volte a screditare i modelli di auto venduti ma, soprattutto, a imbarazzare quest’ultimo.

Certo che fare gesti del genere durante la cerimonia di presentazioni del nuovo governo statunitense è stato un colpo al cuore per molti, specie per chi negli anni del Nazi-fascismo ha perso diversi cari. Ma anche chi conosce a fondo quanto male abbia potuto fare un periodo così buio per tutto il pianeta terra, specie per l’Europa, di certo non riesce a rimanere imperterrito solo a guardare.

La reazione avuta da una gran parte di persone scese nelle piazze che hanno voluto dimostrare il loro dissenso verso il gesto di Musk è stata davvero veemente. Ciò che stanno esprimendo tramite cortei, slogan e cori da stadio è niente in confronto a ciò che in molti stanno facendo alle auto di Tesla in circolazione. Tante di esse vengono vandalizzate, mentre altre subiscono una mutazione davvero molto particolare.

Tesla, cosa non si fa per colpire Musk

Intanto, dopo quel gesto così estremo mostrato al mondo intero da parte di Elon Musk le azioni di Tesla sono crollate vertiginosamente. Nel mentre, in molti si stanno affrettando a disdire gli ordini, mentre altri sono super imbarazzati per aver acquistato una Tesla e, ora, se la stanno rivendendo anche a prezzi più bassi.

Ciò che sta succedendo all’interno dei parcheggi di certi concessionari che vendono auto della Tesla, però, è ancor più sconvolgente. Infatti, sono stati diversi gli incendi dolosi avvenuti dopo il braccio teso di Musk, ma non sono stati gli unici atti vandalici commessi contro queste auto.

Più precisamente, tanti altri stanno ribrendizzando molti modelli della Tesla che trovano parcheggiati per strada, aggiungendo il logo di un altro marchio su queste auto. Altri, invece, decidono di farlo da soli, visto il loro distacco così profondo dal mondo di pensare di Musk. Cosa ancor più grave, i possessori delle auto della Tesla sono nel panico e hanno il timore che la prossima auto vandalizzata possa essere la loro. La situazione è delicatissima e in divenire ma difficilmente vedremo un passo indietro di Musk, ma anche da parte dei suoi antagonisti