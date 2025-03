Modifiche folli al Tesla Cybertruck, ora sì che fa paura: mastodontico e di lusso, guardatelo e stupitevi

La Tesla ha sorpreso tutti con il Cybertruck, ma solo pochi conoscono il modello con così tante modifiche e davvero lussuoso.

Non è un periodo facile questo per le auto elettriche, considerando come il mercato non sia ancora all’altezza di ciò che ci si sarebbe attesi. La Tesla è uno dei pochi colossi che ha trovato il modo di reggere l’urto di questi anni non certo facili, ma allo stesso tempo anche la casa a stelle e strisce sta attraversando un periodo complicato.

Per fare in modo che sempre più persone provino ad avvicinarsi a questo marchio, la Tesla ha deciso di dare forma a una delle auto più innovative e pazzesche. Si tratta del Cybertruck, il primo storico pick-up della casa statunitense che si presenta con una lunghezza da 568 cm, una larghezza da 200 cm e un’altezza da 179 cm.

Al proprio interno ci sono diverse opzioni da un punto di vista motoristico, arrivando al top di gamma che si presenta con un Tri Motor. In questo caso si arriva a una straordinaria potenza massima di ben 845 cavalli, il che porta a un’accelerazione complessiva di 2,9 secondi per passare da 0 a 100 km/h. Ora però c’è chi ha trovato una soluzione ancora più lussuosa a quella che per molti è la vettura del futuro.

Mansory Elongation: che gioiello

La Mansory è tra le aziende migliori al mondo nel momento in cui si parla della progettazione di auto di lusso. Dunque non deve di certo sorprendere il fatto che, dopo il lancio del Cybertruck, giungesse sul mercato anche la versione rinnovata della Mansory, con questa che ha preso così il nome di Elongation.

Si tratta di un modello che raffigura il classico design di casa Tesla, con la Mansory Elongation che però è del tutto rivestita in fibra di carbonio. Interessante anche la possibilità di personalizzare quanto più possibile la vettura, con l’abitacolo che prevede una serie di dettagli straordinari, come per esempio le verniciatura opache e i rivestimenti in pelle.

Anche in questo caso non è possibile conoscere con esattezza il prezzo, in quanto Mansory preferisce parlare direttamente con i potenziali clienti di questo aspetto. La Elongation risulta essere dunque la vettura da sogno e futuristica, con la base della Tesla Cybertruck che è indubbiamente molto interessante e permetterà così alla casa a stelle e strisce di raccogliere sempre maggiori consensi.