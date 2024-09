Porsche, il nuovo modello è già un successo: appassionati impazziti

Il nuovo modello della Porsche è già un grande successo, con gli appassionati che non stavano più nella pelle di fronte a tale bellezza.

Le innovazioni in casa Porsche sono sempre dietro l’angolo e soprattutto è innegabile il fatto che il colosso tedesco sia sempre alla ricerca di rivoluzioni tali da diventare ancora più amata dai propri clienti. La casa di Zuffenhausen ha nella 911 probabilmente una delle automobili più iconiche che siano mai state progettate nella storia, con i risultati in termini di vendite che sono straordinari.

Non vi è però solo il termico in casa Porsche, ma l’obiettivo è quello di ampliare sempre di più i propri orizzonti anche virando in modo deciso verso l’elettrico. L’impatto zero è il futuro, con il Gruppo Volkswagen che ci ha puntato moltissimo, con le malelingue che dicono che forse lo hanno fatto anche in maniera eccessiva.

La Porsche però ha capito come si debba dosare al meglio le forze, garantendo così continuità con i progetti del passato e innovazione con quelli futuri. Lo si è visto per esempio con gli ottimi risultati che ha ottenuto la Taycan, dimostrando come termico ed elettrico possano andare avanti in parallelo. Intanto però era tempo di presentare un nuovo modello e serviva una grande festa.

Porsche Macan: la presentazione a Franciacorta è da sogno

La provincia di Brescia è stata scelta dunque per presentare la storica Porsche Macan del tutto a impatto zero. La dirigenza si è ritrovata al Porsche Experience Center di Franciacorta, in quel di Bargnana, con l’evento che lo hanno tenuto non solo dai centri della casa tedesca bresciani, ma anche da quelli bergamaschi e veronesi.

Un grande evento, nel quale ha presenziato anche Matthias Moser, ovvero il CEO del Gruppo Eurocar Italia. Questi ha spiegato come si è trattata di una splendida festa, visto che era la prima volta che si univano i centri di Brescia, Bergamo e Verona. Il CEO di Porsche Italia, ovvero Pietro Innocenti, ha invece spiegato come l’evento abbia riscosso grande successo soprattutto per l’elevata partecipazione, il che dimostra come vi sia grande interesse per la Macan elettrica.

La vettura in questione si presenta come anche in passato come un SUV dalle dimensioni imponenti. Una lunghezza da 478 cm, una larghezza da 194 cm e un’altezza da 162 cm, per un’omologazione da cinque posti. Il motore che monta internamente la Macan è da 360 cavalli con un picco di 220 km/h e un’autonomia da 644 km. Servono 84.626 Euro per un modello così straordinario.