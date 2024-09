Skoda pronta a rivoluzionare l’elettrico: l’innovazione da record

Grandi cambiamenti in casa Skoda, con il colosso ceco che è pronto a dare il via a una rivoluzione in campo elettrico.

In un periodo storico nel quale la maggior parte delle case automobilistiche hanno deciso di puntare in modo sempre più deciso sulle auto elettriche, ha spesso fatto discutere la scelta particolare della Skoda. Il colosso ceco, seppur parte integrante del Gruppo Volkswagen che ha sempre dato grande importanza a questa tecnologia, non si è mai dedicata del tutto a questa innovazione.

La Skoda infatti ha messo in chiaro come la produzione dovrà essere per forza legata alle logiche di mercato, con la casa ceca che non ha modo in questo momento di bloccarsi, sperando che le cose possano cambiare con la tecnologia elettrica. Intanto però si sa che il futuro arriva sempre più velocemente e dunque non ci si può far trovare del tutto impreparati.

Ecco dunque come anche la Skoda ha capito che è giunto il momento di dare manforte sempre di più a questo ambito, con la casa ceca che ora sta per lanciare un SUV, ormai il suo punto di forza, in modo del tutto ecologico. Un cambiamento che può sicuramente stravolgere il mondo dei motori, con questo marchio che presenta la Elroq.

Skoda Elroq: ora è davvero pronta

Ormai manca sempre di meno per l’uscita sul mercato della Skoda Elroq, ma ciò che manca ancora è la presentazione ufficiale. Questa avverrà in occasione di un grande evento come il Salone di Parigi e in questa grande occasione sarà possibile per i clienti ammirare la bellezza di tutti e tre i modelli che faranno parte della gamma Elroq.

Non si tratterà infatti di un’auto standard, ma cambierà con tre batterie diverse, passando dalla basilare di 52 kWh, per poi arrivare a 59 e infine a 77 kW. Cambia naturalmente anche la potenza del motore, con questo che passa da una base di 170 cavali, per poi crescere sempre di più e arrivare così inizialmente a 204 e poi a ben 286 cavalli.

Si notano i primi dettagli di quello che sarà un grande SUV elettrico di casa Skoda, con questo che monterà un eccellente display infotainment da 13 pollici. Un modello che dunque sarà in grado di legare il classico stile della casa ceca per quanto riguarda i SUV, ma ora sta guardando con sempre maggiore interesse anche all’elettrico e chissà che questa non potrebbe essere la prima parte di nuove straordinarie innovazioni.