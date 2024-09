La city car più sportiva torna sul mercato: con lei ti senti un Campione del Mondo

La citycar del futuro sta per giungere sul mercato e sarà una gioia per tutti coloro che vogliono un modello scattante.

Si sa che le supercar sono quelle che si fanno maggiormente apprezzare sulla rete e nelle fantasie dei clienti, ma alla fine sono le citycar i modelli che hanno modo di imporsi sul mercato. Una realtà che da questo punto di vista ha vissuto un grande sviluppo nel corso degli anni è senza ombra di dubbio la Hyundai.

La casa sudcoreana infatti sta dimostrando di voler diventare campione del mondo nei rally, con la possibilità che è doppia in quanto ci sono sia Ott Tanak che Thierry Neuville in lotta per il traguardo. Sarebbe un traguardo storico e cercato dopo tanti anni di delusioni, con la Hyundai che ora ha la possibilità di entrare nel mito del WRC.

Per arrivare a un traguardo così importante diventa necessario anche mettere nelle mani dei piloti un’auto che sia in grado di dimostrare pienamente il proprio livello prestazionale. Ecco allora come la i20, se già di per sé è una citycar dalle ottime caratteristiche, evidenzia ulteriori miglioramenti nel momento in cui si trasforma nella variante sportiva.

Hyundai i20 N Line: che bomba per la città

La cosa più chiara nel momento in cui si ha modo di mettere le mani sulla mitica novità sportiva della Hyundai i20 N Line è che non si annoierà di certo alla guida. Una vettura che non può logicamente essere la medesima di quelle usate da Tanak e Neuville in gara, ma che comunque presenta caratteristiche interessanti e permetterà di sentirsi un “campione del mondo”.

Le dimensioni evidenziano un’auto da 408 cm di lunghezza, una larghezza da 178 cm e un’altezza da 146 cm, con il peso che è di 1190 kg. Il motore che monta internamente questa vettura è un 3 cilindri da 998 di cilindrata in versione Mild Hybrid che ha modo di erogare un massimo di 100 cavalli. Il picco di velocità è di 182 km/h, con l’accelerazione che passa da 0 a 100 km/h in 12,1 secondi.

Non ha le stesse prestazioni della i20 N Performance, con quel modello che era davvero un piccolo missile, ma si va apprezzare moltissimo per la tenuta di strada e la facilità di guida. Non male anche lo sviluppo tecnologico, considerando infatti come abbia un display infotainment da 10,25 pollici. Il tutto inoltre è acquistabile a un prezzo molto contenuto, con 25.400 Euro che sono un vero affare per questo modello.