Peugeot, nuovo Suv sportivo ed ecologico: è pronto a conquistare l’Europa

Le innovazioni in casa Peugeot sono sempre dietro l’angolo, tanto è vero che ora c’è un SUV ecologico di straordinario livello.

Il Gruppo Stellantis da tempo sta puntando in modo sempre più deciso per la produzione di SUV di ottima caratura, senza però dimenticare anche una grande attenzione all’ambiente. Proprio questo deve essere visto come uno dei punti di forza del futuro dell’azienda, con questo binomio tra SUV e ambiente che in passato sembrava impossibile.

Per fortuna ora si sta attraversando un periodo di profondi cambiamenti e soprattutto si denota una grande volontà di dare forma a una serie di nuove vetture che non perdano il loro spirito sportivo e allo stesso tempo abbattano le emissioni di CO2. Tutto ciò è d grande aiuto per l’ambiente, con Peugeot che ha tutte le carte in regola da diversi anni a questa parte di potersi imporre nel settore.

I SUV dunque della casa francese variano secondo diverse tipologie, ma non vi è dubbio alcuno sul fatto che una delle varianti che in questo momento risulta essere tra le più gradite sia la 3008. Ora è tempo anche di apportare una serie di modifiche, per fare in modo che ancora più persone possano avvicinarsi alla straordinaria qualità della casa francese.

Peugeot 3008: come cambia il SUV

Con la 3008, la Peugeot ha dimostrato di saper innalzare sensibilmente il livello dei propri modelli e lo si vede già dalle dimensioni. Si tratta di un’auto che si presenta con una lunghezza da 454 cm, una larghezza da 190 cm e un’altezza da 164 cm, il che la porta così a essere omologata per un massimo di cinque posti.

Ottimo anche lo sviluppo tecnologico, con la presenza di ben due display da 10 pollici l’uno, con il comfort che è uno dei grandi punti di forza di questa auto. Si fa molto apprezzare anche per essere un veicolo perfetto per le famiglie, avendo un bagagliaio ampio che le permette così di inserire al suo interno spese e valigie per i viaggi.

Quest’auto ora è solo a trazione ecologica, infatti si passa dal Mild Hybrid al plug-in fino al Full Electric. La novità più interessante è sicuramente quella legata al plug-in, con questo propulsore che è un 4 cilindri da 1598 di cilindrata e che ha modo di erogare fino a un massimo di 194 cavalli. Il picco di velocità è di 220 km/h, con i costi che partono da 44.950 Euro, con la Peugeot dunque che dimostra di venire incontro ai clienti.