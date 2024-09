Il SUV più atteso di tutti finalmente in vendita in Italia: look nuovissimo, stupisce anche nel prezzo

Lo aspettavano tutti e, ora, è in vendita anche in Italia. Il suo design è sempre più attraente e il prezzo è a dir poco impressionante.

L’apertura delle vendite è finalmente partita e tutti gli appassionati del genere non possono far altro che scrutarne ogni minimo dettaglio. Il nuovo SUV super atteso è approdato anche nel nostro Paese e ha già stupito tutti grazie a delle caratteristiche davvero impressionanti. Il prezzo, poi, è il suo fiore all’occhiello e può permettergli di essere molto competitivo sul mercato.

Un’autovettura del genere, catalogata in fascia medio-alta, non può che attirare l’attenzione di tutti i media a tema motoristico. Gli ordini di questo nuovo SUV di grandi dimensioni sono partiti e sarà disponibile in versione elettrica, ma anche nelle varianti plug-in e Hybrid. A produrlo è stata la Peugeot, la quale nel 2009 lo lanciò sul mercato come monovolume da posizionare un gradino sopra alla 3008.

Il costruttore transalpino ha da subito riscontrato un grande interesse per questo nuovo modello, oggi giunto alla sua terza generazione. L’impegno della Peugeot nell’adottare una strategia di elettrificazione per i suoi SUV sta avendo i migliori risultati sul campo. L’azienda ha deciso di basare la produzione del nuovo modello sulla piattaforma STLA Medium del gruppo Stellantis, ovvero l’evoluzione della EMP2 tanto apprezzata.

Il SUV super atteso ha dimensioni ancor più grandi

In confronto al suo predecessore, questo nuovo SUV della Peugeot è cresciuto di ben 15 cm di lunghezza, 4 cm di larghezza e 5 centimetri di altezza. La terza generazione è stata presentata il 12 settembre del 2023 a Sochaux, durante un evento dedicato interamente a essa. All’interno dello storico stabilimento della Peugeot venne presentata anche la versione elettrica e, ora, è ordinabile anche in Italia.

Il nuovo SUV francese si chiama e-5008 ed è presente sul mercato con due differenti allestimenti, l’Allure e il GT. Il prezzo ha già stupito tutti, visto che parte da 47.730 euro, ed è pronto a confrontarsi sul mercato con la Tesla Model Y, con la Volkswagen ID.4, con la Kia EV6 e tanti altri modelli con caratteristiche e prezzi simili.

Il SUV e-5008 possiede un motore capace di erogare fino a 210 CV (157W) e una coppia pari a 345 Nm. Inoltre, è abbinato a una batteria da 73 kWh agli ioni di litio e la sua aerodinamica, molto efficiente, gli permette di poter avere un’autonomia pari a 502 km di percorrenza a ciclo combinato WLTP.

Dopodiché, c’è anche la variante PHEV, una Plug-in Hybrid 195 e-DCS7, con motore elettrico in grado di poter erogare fino a 92 kW (125CV) e uno di tipo termico che eroga fino a 150 CV di potenza. La batteria che monta questa versione è da 17,8 kWh e possiede un’autonomia di guida di 82 km di percorrenza a ciclo combinato WLTP con la modalità elettrica. Infine, Peugeot accontenta anche gli amanti dell’ibrido, con una 5008 dotata di un sistema a 48 V, un motore a benzina da 136 CV abbinato a un motore elettrico.