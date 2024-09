Alfa Romeo Giulia Erre Erre Fuoriserie, la casa italiana lancia una due posti senza precedenti

È arrivato il momento di presentarvi un’auto davvero speciale, l’Alfa Romeo Giulia Erre Erre Fuoriserie. Lanciata una due posti incredibile.

La quattro ruote prende ispirazione dalla berlina del 1962 ed esce sul mercato in due formati differenti e cioè la Classica e l’Alleggerita. Ci soffermeremo su questa seconda per le sue particolarità.

Si tratta di un’autovettura non adatta a tutti visto che il prezzo è di 350mila euro più IVA, un’operazione particolare e molto scenica con la realizzazione di appena 33 unità in tutto il mondo. E chi avrà l’opportunità di possederla e guidarla sicuramente potrà farne sfoggio e sentirsi unico visto che in giro sarà un miracolo trovarne anche una sola.

Si parte dall’antica ma amatissima Alfa Romeo Giulia che nasce nel 1962 e va avanti nella sua produzione fino al 1977 nelle versioni coupé, cabriolet, familiare e spider. In 15 anni ne sono stati prodotti circa un milione di esemplari diventando uno dei modelli più venduti in tutto il mondo della storia di questa storica e straordinaria casa automobilistica in grado di distinguersi per bellezza e personalità sul mercato.

Andiamo a vedere questa novità più nel dettaglio cercando di scoprirne i particolari da vicino, sicuramente ne rimarrete anche voi entusiasmati.

Alfa Romeo Giulia Erre Erre Fuoriserie, tutto quello che c’è da sapere

Il tempo di lavoro per la produzione dell’Alfa Romeo Giulia Erre Erre Fuoriserie è di sei mesi per realizzare un modello originale con una carrozzeria interamente in fibra di carbonio. I condotti Venturi sono la grande novità che sono nati e inseriti per migliorare il raffreddamento di quello che è un V6 biturbo 2.9 da 562 cavalli vapori, che si possono anche modificare per una maggiore resa in potenza.

Tra l’altro la macchina è dotata anche di uno scarico Capristo bello da vedere e sicuramente intelligente nella gestione dello sprint di quest’auto. La versione Alleggerita, citata prima, è quella in cui sono stati smontati i due sedili posteriori trasformandola di fatto in un due posti. Gli interni sono in Alcantara e i dettagli rifiniti da artigiani. È presente anche un alloggiamento centrale per l’estintore.

Incredibili sono le sospensioni Bilstein B16 che sono tarate su misura e reattivi sono gli pneumatici Pirelli Pz Corsa Asimmetrico 2 che regalano una progressione intelligente sotto diversi punti di vista. Vedremo se ce ne sarà qualcuna scorrazzare in giro per le nostre città. Di sicuro almeno una finirà in museo per ricordare questo evento straordinario.